Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı
04.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Verum Messenger, internet, mobil ağ veya Wi-Fi olmadan da çalışabilen yeni mesajlaşma altyapısıyla, bağlantının kesildiği anlarda bile iletişimi mümkün kılan bağımsız bir iletişim modeli sundu.

Günümüz dünyasında iletişim, dijital altyapıya her zamankinden daha fazla bağımlı. Ancak internet kesintileri, mobil ağ sorunları, sansür, doğal afetler veya ağ yoğunluğu gibi durumlarda bağlantı en kritik anda kaybolabiliyor.

Verum bu soruna çözüm getiriyor.

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Bu hafta Verum Messenger, internet olmadan bile çalışan tamamen yeni bir mesajlaşma yaklaşımını sunan büyük bir güncelleme yayınlıyor.

Bluetooth veya sınırlı peer-to-peer çözümlerine dayanan mevcut uygulamaların aksine, Verum'un teknolojisi tek ve bütüncül bir sistem olarak tasarlandı ve geleneksel ağlar kullanılamadığında bile iletişimi mümkün kılıyor.

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

YENİ BİR MESAJLAŞMA KATEGORİSİ

Verum, yalnızca "güvenli bir mesajlaşma uygulaması" olmayı hedeflemiyor.

Amaç, tek bir altyapıya bağlı olmayan bağımsız bir iletişim katmanı oluşturmak.

Mobil ağlar kapandığında, Wi-Fi olmadığında veya erişim kısıtlandığında bile Verum çalışmaya devam ediyor.

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

PAZARLAMA OLMADAN GELEN BAŞARI

Sınırlı tanıtıma rağmen Verum Messenger, pazarda dikkat çekici bir başarı elde etti. Uygulama, Birleşik Krallık'ta App Store'da ücretli sosyal ağ uygulamaları arasında 3. sıraya yükseldi.

Bu başarı, dayanıklı ve bağımsız iletişim çözümlerine olan talebin arttığını gösteriyor.

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

İKİ KATMANLI İLETİŞİM EKOSİSTEMİ

Verum ekosistemi, çok bölgeli mobil internet erişimi sunan Verum eSIM'i de içeriyor. Birlikte, iki katmanlı bir iletişim modeli oluşturuyorlar:

• İnternet varken internet

• İnternet yokken Verum

Bu yaklaşım, iletişimi ideal koşullar için değil, gerçek dünya için tasarlıyor.

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

GELECEĞE BAKIŞ

Verum; gezginler, gazeteciler, profesyoneller ve kesintisiz iletişimi önemseyen herkes için geliştirildi.

Bağlantının giderek daha kırılgan hale geldiği bir dünyada Verum'un vaadi net: İnternet olmasa bile bağlantıda kalın.

Verum Messenger web sitesi: https://verum.im

Uygulamayı indirin: https://apps.apple.com/app/verum-messenger-chat-calls/id1550499454

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı
Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı
İran’da kadınlar artık motosiklet kullanabilecek İran'da kadınlar artık motosiklet kullanabilecek
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Riyad’da kritik temas Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da kritik temas!
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı
Norveç monarşinin devamını seçti Norveç monarşinin devamını seçti

17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:54:40. #7.11#
SON DAKİKA: Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.