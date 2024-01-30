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YouTuber, Büyük Beyaz Köpekbalığının Doğum Anını İlk Kez Görüntüleyebilir - Son Dakika
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BBC

YouTuber, Büyük Beyaz Köpekbalığının Doğum Anını İlk Kez Görüntüleyebilir

Carlos Gauna adlı bir YouTuber, drone kullanarak büyük beyaz köpekbalıklarını çekerken, yeni doğmuş bir büyük beyaz köpekbalığını görüntüleyebilmiş olabilir. Bu olay, daha önce hiçbir zaman kaydedilmemiş olan bu hayvanların doğum anını gösteren ilk görüntüler olabilir. Gauna'nın çektiği videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor ve bu devasa hayvanların insanlara yaklaştığı anlara da tanıklık ediyor. Ancak bazı deniz biyologları, görüntülerin kesin olarak bir yenidoğan köpekbalığına ait olduğunu söylemek için daha fazla kanıt gerektiğini belirtiyor.

YouTuber, Büyük Beyaz Köpekbalığının Doğum Anını İlk Kez Görüntüleyebilir
30.01.2024 - 04:30,
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Büyük beyaz köpekbalıklarıyla ilgili bilgimizdeki eksik halkalardan birisini, bu hayvanları görüntülemeyi görev edinmiş bir YouTuber tamamlamış olabilir.

Zira bu hayvanların doğumu ve yeni doğmuş bir büyük beyaz köpekbalığı hiçbir zaman görüntülenmedi.

YouTube'da TheMalibuArtist adıyla yayın yapan Carlos Gauna, drone ile bu hayvanları çekerken belki de tarihi bir ana tanıklık etti.

Gauna yaptığı işi anlatırken, "Bu hayvanları adeta büyüteçle gözlemliyor gibisiniz. Onları izlediğinizi bilmiyorlar" diyor.

Videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Gauna, bu devasa hayvanların insanlara çok yaklaştığı anlara da tanıklık ediyor:

"Bazen yüreğim ağzıma geliyor. Şimdiye kadar bir köpekbalığının saldırganlığına tanık olmadım ama insani içgüdülerim gereği heyecanlanıyorum."

Geçen yıl California, Santa Barbara'daki plajda çekim yaparken, drone kamerasına takılan değişik bir görüntü Carlos'u heyecanlandırdı.

O bölgede büyük köpek balıklarını hep görüntülüyordu ancak bu kez farklı bir şey dikkatini çekmişti:

"Minnacık, beyaz, neredeyse albino görünümlü, beyaz köpekbalığı yüzeye çıktı."

Carlos drone'u biraz daha alçak uçurmaya başladı. Böylece gördüğü köpekbalığının farklı detaylarını yakaladı.

Köpekbalığından beyaz bir katmanın pul pul döküldüğünü fark etti.

O dönem Carlos ile çalışan California Üniversitesi'nden köpekbalığı araştırmacısı Phil Sternes, gördüklerine inanamadı.

Bunun yeni doğan bir köpekbalığı olabileceğini söyledi.

"Büyük bir heyecanla sandalyemizden fırladık."

Phil'i özellikle heyecanlandıran, köpekbalığının yüzgeçlerinin normalden daha yuvarlak olmasıydı. Bu durum, köpekbalığı embriyolarında ve yenidoğan balıklarda görülüyordu.

Dökülen beyaz katmanın, köpekbalığının yeni doğduna ve halen gövdesinde mukus benzeri bir madde olduğuna kanıt olabileceğini söyledi.

San Diego Üniversitesi'nden James Worthington, köpekbalığının boyutunun ölçülmesine yardımcı oldu. Drone'un su yüzeyinden mesafesini hesaplayarak, balığın yaklaşık 1,5 metre uzunlukta olduğunu buldular.

Bu, yeni doğmuş bir köpekbalığı için akla yatan bir büyüklük.

Gözlemleri, "Environmental Biology of Fishes" dergisinde yayımlandı.

Ancak bazı deniz biyologları, bunun kesin olarak bir yenidoğan olduğu sonucuna hemen varmamak gerektiği konusunda uyarıyor.

California Devlet Üniversitesi'nden Dr. Chris Lowe, bu bulgunun ilginç olduğunu kabul ediyor ancak beyaz katman için başka açıklamaların da mümkün olduğunu dile getiriyor.

"Bu tabii ki bir yenidoğan olabilir. Ancak bir deri hastalığı da olabilir. Hatta aklımıza gelmeyen bir sürü başka açıklama da mümkün."

Lowe, bu bölgenin bir yavrulama alanı olduğunun netleşmesi için daha çok kanıt gerektiği görüşünde.

Phil ve Carlos raporlarında bunun bir deri hastalığı olabileceğini kabul ediyor. Ancak Phil, "Bu köpekbalığıyla ilgili özgün olan şey, beyaz bir katmana sahip olması. Literatüre baktığımda buna benzer bir şey göremiyorum. Deri hastalığı olsa bile, ilk kez rastlanıyor" diyor.

Ancak bu senaryonun, videoda görülen diğer detayları yok saydığını belirtiyorlar. Örneğin beyaz katmanın dökülme hızı, yüzgeçlerin yuvarlak şekli ve köpekbalığının boyutu gibi.

Drone'lar köpekbalığı görüntülemede büyük bir önem arz ediyor. Bilim insanları da balıkların davranışlarını gözlemlemek için drone çekimlerini daha fazla kullanmaya başladı.

Dr. Lowe, "Öğrencilerimle drone kulanarak 26 California sahilini gözlemlediğimiz iki yıllık bir çalışmayı henüz bitirdik. Büyük beyaz köpekbalıklarının her gün insanlarla temas halinde olduğunu gözlemledik" diyor.

Carlos'un da bulguları bu yönde. Bu dev balıklar insanlarla, sanıldığından çok etkileşim halinde. Carlos, drone'unu yanına alıp, bir gün büyük beyaz köpekbalığının doğum anını ilk kez görüntüleyen insan olma umuduyla çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: BBC
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