İki Bayramı Birleştiren Turizm Yoğunluğu

BU yıl Kurban Bayramı ile Hristiyanların en önemli dini bayramlarından Hamsin Yortusu olarak da adlandırılan Pfingsten bayramı aynı döneme denk geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, " Almanya'daki dini bayram olan Pfingsten tatilinin de birleşmesiyle Alman misafirlerimiz ve Avrupa'da yaşayan Türkler hem Kurban Bayramı hem de Pfingsten tatilini birleştirdi ve ciddi yoğunluk yaşatıyorlar bize" dedi. Bölgelere göre değişmekle birlikte bayram tatilinde doluluklar birçok tesiste yüzde 100'e ulaşmış durumda bulunuyor.

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte birçok sanatçının konser programlarıyla bayramı geçireceği Antalya'ya yoğun talep oluştu. Belek, Lara-Kundu, Kemer, Side, Alanya gibi bölgelerin öne çıktığı Antalya'da Funda Arar, Sibel Can, Zeynep Bastık, Melek Mosso, Hande Yener, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Gülben Ergen, Koray Avcı gibi çok sayıda isim sahnede olacak. Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. Hristiyanlıktaki en önemli dini bayramlardan Hamsin Yortusu olarak da adlandırılan Pfingsten bayramı ise 8 Haziran Pazar günü kutlanıyor.

İKİ BAYRAM, YÜZDE 100 DOLULUK

Turizmde çok iyi bir nisan ayının ardından geçen seneki gibi bir mayıs ayı yaşandığını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, haziran ayında özellikle Kurban Bayramı ile birlikte yüksek sezonun başlayacağını söyledi. Kavaloğlu, "Tabii ki tatil süresinin 9 güne uzamasını tercih ederdik ama uzamadı. Açıkçası buna da hazırlıklıydık. Çünkü hem okul tatillerinin öncesi hem de önemli imtihanlar öncesinde olduğu için genellikle zaten Antalya'yı tatil için tercih eden misafirler, çocukları imtihana girmeyen misafirlerimiz. Dolayısıyla bu anlamda otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. Fakat 3 günlük tatil programıyla birlikte değil aslında. Almanya'daki dini bayram olan Pfingsten tatilinin de birleşmesiyle Alman misafirlerimiz ve Avrupa'da yaşayan Türkler hem Kurban Bayramı hem de Pfingsten tatilini birleştirdi ve ciddi yoğunluk yaşatıyorlar bize" dedi.

BÖLGELERE GÖRE TALEP DEĞİŞİYOR

Turizmde mayıs sonunda geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşandığını, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle haziran ayında artıya geçeceğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Özellikle Kurban Bayramının hemen akabinde Pfingsten tatili olduğu için yüksek dolulukla seyretmeye başladık. Haziran ayının ilk haftası bayramla beraber otellerin dolulukları bayağı yüksek. Özellikle Antalya içi Lara bölgesi ve Belek bölgesindeki doluluklar yüzde 95, yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Alanya, Side ve Kemer bölgesindeki doluluklar yüzde 85 ile yüzde 90 civarında. Ama oralarda da kapı misafiri olarak dediğimiz misafirlerle istedikleri dolulukları yakalayacaklardır, diye düşünüyoruz" diye konuştu.

ODALARIN YÜZDE 45'İ YERLİ TURİSTE

POYD Başkan Yardımcısı ve Belek'te otel genel müdürü Erdoğan Turan, Kurban Bayramı nedeniyle ciddi hareketlilik yaşandığını belirterek, "Arife günü itibarıyla bayram misafirlerimiz girmeye başlıyor. Bizim otelimizdeki doluluk oranına baktığımızda yüzde 45'e yakın iç piyasadan, yani yerli misafirlerimizi ağırlamış olacağız. Onun haricinde Avrupa, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa misafirleri var. Bu oranlar Belek'te bulunmuş olduğumuz bölgede de 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde" dedi.

BAZI OTELLERDE HİÇ YER KALMADI

Kundu'da beş yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar, "Kurban Bayramı maşallah diyelim bereketiyle geldi. Bütün bölgelerde oteller tamamen doldu. Hatta bunu daha önce de söyledik bütün tüketicilere, misafirlerimize, 'rezervasyonlar için geç kalmayın' diye. Maalesef şu an arayan misafirlerimize olumsuz dönüyoruz. Ancak iptaller olursa ki olmuyor, iptallerin yerine birkaç rezervasyon alabiliyoruz. Oteller tamamen doldu. Çevrede görüştüğümüz sektör paydaşlarımız da bunu söylüyor. Bir de zaten yüksek sezona denk geldi. Bayramda birçok otel ortalama yüzde 20-25 kapasite iç pazara odalarını verdi. Mutlu ve bereketli bir bayram bekliyoruz" dedi.

ÇIRALI-OLİMPOS BÖLGESİ DE DOLDU

Çıralı'da villa turizmi yapan Mehmet Başar, bölgedeki birçok tesisin yüzde 90 üzeri doluluğa ulaştığını, bazı tesislerin ise tamamen dolduğunu söyledi. Fiyatların 2 bin 500 TL'den başlayıp kaliteye göre yükseldiğini anlatan Başar, bu yıl bayramın sınavlar ve okulların kapanmasının hemen öncesine denk gelmesi nedeniyle önceki yıllarda yaşanan aşırı talebin oluşmadığını da kaydetti. Olimpos ve Karaöz bölgesinde ağaç ev işletmeciliği yapan Kadir Kaya da kendine ait tesislerde doluluğun yüzde 100'e yaklaştığını belirterek, Adrasan, Olimpos, Karaöz, Çıralı bölgesinde de benzer talebin bulunduğunu ifade etti.