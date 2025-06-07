Kemer'de Dalış Ayı Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Kemer'de Dalış Ayı Etkinlikleri

Kemer\'de Dalış Ayı Etkinlikleri
07.06.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer'de mayıs ayı boyunca düzenlenen dalış etkinlikleri, su altı güzelliklerini sergiledi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 'dalış ayı' olarak seçilen mayısta düzenlenen etkinlikler, ilçenin su altı güzelliklerini gözler önüne serdi. Mayıs boyunca birçok önemli noktada su altı dalış etkinliği yapıldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, "Tüm aktivitelerimizde Akdeniz'in güzel sularının mavi derinlikteki güzel karelerini elde ettik" dedi.

Kemer'de kaymakamlık öncülüğünde belediye ve STK'ların oluşturduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs ayı 'dalış ayı' olarak belirlendi. Ay boyunca 'Hıdırellez Dalışı', 'Sevgi Dalışı', 'Sualtı Günleri', 'Anı Dalışı', 'Tarihe Dalış' gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Dalış okullarının desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, ilçenin su altı güzellikleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Kemer'de mayıs ayı boyunca 3 bine yakın discovery (keşif) dalışı gerçekleştirildi.

Hıdırellez Dalışı'nda taş üzerine yazılan dilekler su altına bırakılırken, Sevgi Dalışı'nda katılımcılar 'Sevgi Koyu' adı verilen noktadaki kalbi andıran kayaya dalış gerçekleştirdi. Anı Dalışı'nda, Almanya'da 1948 yılında inşa edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kullanılan ve aktif görev süresini tamamladıktan sonra 2007'de 30 metre derinliğe batırılan SG-120 botuna; Tarihe Dalış etkinliğinde ise 1917 yılında 1'inci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından 145 top atışından 110'u isabet ettirilerek batırılan, 'Akdeniz'in Çanakkale'si' olarak nitelendirilen 'Paris 2'ye dalış yapıldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, 'Dive in May' sloganıyla gerçekleştirilen dalış etkinliklerinin, sürdürülebilir turizm ve bölgedeki faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla Turizm Komitesi'nin planlaması çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Dalış etkinliklerinin su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük tarafından görüntülendiğini aktaran Kaymakam Solmaz, "Tüm aktivitelerimizde Akdeniz'in güzel sularının mavi derinlikteki güzel karelerini elde ettik. Bölgemizdeki dalış organizasyonlarının daha iyi seviyelere gelmesi ve dalışseverleri de bölgemize cezbedecek şekilde plan ve programlarla devam ettik. Ciddi bir turizm katkısı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

'BİR MÜZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da dalışın alternatif turizm açısından ilçenin en önemli sacayaklarından biri olduğunu vurguladı. Yorulmaz, "Nisan ayını 'Bisiklet Ayı' olarak ilan etmiştik. Mayısı Sualtı Günleri ile birleştirerek 'dalış ayı' ilan ettik ve seri halde dalışlar yaptık. Kemer'de 2019'da 100 bin kişiyi daldırmışız. Bu en yüksek rakam. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Kemer'de hem dalınacak çok güzel yerler var hem de doğamız buna çok müsait. Bunu geliştirerek arkeolojik anlamda birtakım değerleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu çalışmaların sonucunda bir müze kazandırmak istiyoruz, Su Altı Arkeoloji Müzesi. Tabii bunlar hep bununla paralel, birbirine girmiş işler. Dolayısıyla dalış da bunun en önemli parçası. O yüzden çok önemsiyoruz ve bu konuyu hep ön planda tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Turizm, Yaşam, Kemer, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Kemer'de Dalış Ayı Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı "Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı

10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
10:12
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
17:05
Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kanı daireleri bastı
16:50
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
15:55
Filenin Sultanları, Tayland’ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi’nde ikide iki yaptı
Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
15:38
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
15:36
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
15:18
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
15:06
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 12:07:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kemer'de Dalış Ayı Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.