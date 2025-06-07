Kemer\'de Dalış Ayı Etkinlikleri

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 'dalış ayı' olarak seçilen mayısta düzenlenen etkinlikler, ilçenin su altı güzelliklerini gözler önüne serdi. Mayıs boyunca birçok önemli noktada su altı dalış etkinliği yapıldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, "Tüm aktivitelerimizde Akdeniz'in güzel sularının mavi derinlikteki güzel karelerini elde ettik" dedi.

Kemer'de kaymakamlık öncülüğünde belediye ve STK'ların oluşturduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs ayı 'dalış ayı' olarak belirlendi. Ay boyunca 'Hıdırellez Dalışı', 'Sevgi Dalışı', 'Sualtı Günleri', 'Anı Dalışı', 'Tarihe Dalış' gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Dalış okullarının desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, ilçenin su altı güzellikleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Kemer'de mayıs ayı boyunca 3 bine yakın discovery (keşif) dalışı gerçekleştirildi.

Hıdırellez Dalışı'nda taş üzerine yazılan dilekler su altına bırakılırken, Sevgi Dalışı'nda katılımcılar 'Sevgi Koyu' adı verilen noktadaki kalbi andıran kayaya dalış gerçekleştirdi. Anı Dalışı'nda, Almanya'da 1948 yılında inşa edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kullanılan ve aktif görev süresini tamamladıktan sonra 2007'de 30 metre derinliğe batırılan SG-120 botuna; Tarihe Dalış etkinliğinde ise 1917 yılında 1'inci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından 145 top atışından 110'u isabet ettirilerek batırılan, 'Akdeniz'in Çanakkale'si' olarak nitelendirilen 'Paris 2'ye dalış yapıldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, 'Dive in May' sloganıyla gerçekleştirilen dalış etkinliklerinin, sürdürülebilir turizm ve bölgedeki faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla Turizm Komitesi'nin planlaması çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Dalış etkinliklerinin su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük tarafından görüntülendiğini aktaran Kaymakam Solmaz, "Tüm aktivitelerimizde Akdeniz'in güzel sularının mavi derinlikteki güzel karelerini elde ettik. Bölgemizdeki dalış organizasyonlarının daha iyi seviyelere gelmesi ve dalışseverleri de bölgemize cezbedecek şekilde plan ve programlarla devam ettik. Ciddi bir turizm katkısı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

'BİR MÜZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da dalışın alternatif turizm açısından ilçenin en önemli sacayaklarından biri olduğunu vurguladı. Yorulmaz, "Nisan ayını 'Bisiklet Ayı' olarak ilan etmiştik. Mayısı Sualtı Günleri ile birleştirerek 'dalış ayı' ilan ettik ve seri halde dalışlar yaptık. Kemer'de 2019'da 100 bin kişiyi daldırmışız. Bu en yüksek rakam. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Kemer'de hem dalınacak çok güzel yerler var hem de doğamız buna çok müsait. Bunu geliştirerek arkeolojik anlamda birtakım değerleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu çalışmaların sonucunda bir müze kazandırmak istiyoruz, Su Altı Arkeoloji Müzesi. Tabii bunlar hep bununla paralel, birbirine girmiş işler. Dolayısıyla dalış da bunun en önemli parçası. O yüzden çok önemsiyoruz ve bu konuyu hep ön planda tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.