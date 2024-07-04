MTM Araştırmasına Göre En Çok Konuşulan Tatil Beldeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

MTM Araştırmasına Göre En Çok Konuşulan Tatil Beldeleri

MTM Araştırmasına Göre En Çok Konuşulan Tatil Beldeleri

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan araştırmaya göre, en çok konuşulan tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme olurken, en az konuşulan yer ise Cunda oldu. Araştırma sonuçlarına göre, Bodrum 4.268 haberle en çok konuşulan tatil beldesi oldu. İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme ise 4.164 haberle ikinci sıraya yerleşti. Muğla'nın popüler tatil beldesi Marmaris ise 2.962 haberle üçüncü sırada yer aldı. Muğla, toplam 10.319 haberle en çok konuşulan tatil illeri listesinin zirvesinde yer aldı. Tatil haberlerine en fazla ilgi gösteren mecra elektronik medya olurken, en az ilgi gösteren mecra ise yazılı basın oldu. Medyada en çok yansıma bulan tatil beldelerinin bölge dağılımına bakıldığında, Ege Bölgesi'nin 16.644 haberle yüzde 83'lük bir paya sahip olduğu görüldü.

04.07.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medya Takip Merkezi (MTM) medyada en çok konuşulan tatil beldelerini araştırdı. Araştırma sonucuna göre; en çok konuşulan tatil beldesi Bodrum ve Çeşme olurken en az konuşulan yer ise Cunda oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın yazılı basın, TV, internet ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan tarama sonuçları, en çok haberleştirilen tatil beldelerini gözler önüne serdi. MTM'nin kurumsal raporlama aracı Analytics sonuçlarına göre; tatil haberlerinde artışın gözlendiği 16 Haziran – 23 Haziran tarihleri arasında en çok konuşulan tatil beldesi 4 bin 268 haber ile Bodrum oldu.

Geçmişte daha çok ünlü isimlerin tatil haberleriyle gündeme gelen tatil beldelerinde ibre tersine dönmüş durumda. Son birkaç yıldır daha çok işletmelerin fahiş fiyat uygulamaları, faturalardaki KDV usulsüzlükleri ve resmi tatil süreçlerinde yaşanan trafik ile gündeme gelen tatil beldelerinde Bodrum ilk sırada yer aldı. Önceki tatil dönemlerinde magazin haberleriyle zirveye oturan Bodrum; günümüzde fiyat, fatura ve trafik konularıyla yine listenin zirvesinde yer alıyor.

Bodrum ile benzer haberlerle ilgi odağı haline gelen İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'nin 4 bin 164 haberle ikinci sıraya oturduğu listede, Muğla'nın popüler tatil beldesi Marmaris ise 2 bin 962 haberle üçüncü sırada yer aldı.

Yabancıların en çok tercih ettiği Antalya ve Antalya'ya bağlı tatil beldelerinin basının ilgi odağı olmaktan çıktığı listenin son iki sırasına ise Marmara Bölgesi'nden Cunda ve Bozcaada yerleşti.

MUĞLA TEK BAŞINA 5 İLDEN DAHA FAZLA KONUŞULDU

Datça, Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi pek çok popüler tatil beldesine ev sahipliği yapan Muğla, en çok konuşulan tatil illeri listesinin zirvesinde yer alıyor. Toplam 10 bin 319 haber sayısına ulaşan Muğla'nın; tek başına İzmir, Antalya, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'in haber toplamından daha fazla habere yansıdığı görülüyor. Bayram tatilinde Muğla'ya bağlı Fethiye, Bodrum ve Marmaris beldelerinden Yunan adalarına gitmeye çalışanların oluşturduğu yoğunluk ve kapılarda yaşanan vize sorunları da Muğla haberlerindeki artışın ana nedenleri arasında yer alıyor.

İzmir'in ikinci, Antalya'nın üçüncü, Aydın'ın dördüncü olduğu listede Çanakkale ve Balıkesir ise son sırada kendilerine yer buldu.

Araştırma sonucuna göre; tatil haberlerine en fazla ilgi gösteren mecra; elektronik medya olurken, en az ilgi gösteren mecra ise yazılı basın oldu.

BASININ GÖZDESİ EGE BÖLGESİ

Medyada en çok yansıma bulan tatil beldelerinin bölge dağılımına bakıldığında; Muğla, Aydın ve İzmir'in bulunduğu Ege Bölgesi'nin, 16 bin 644 haber ile söz konusu tarih aralığındaki tatil beldeleri haberlerinin yüzde 83'üne ev sahipliği yaptığı görülüyor. Antalya merkezli 2 bin 821 haber ve yüzde 14'lük yansıma oranı ile Akdeniz'in ikinci sıraya yerleştiği listede Balıkesir ve Çanakkale'ye ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi ise 561 haber ve yüzde 3'lük yansıma payı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: DHA

Medya Takip Merkezi, Marmaris, Bodrum, Muğla, İzmir, Çeşme, Tatil, Ege, Turizm, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm MTM Araştırmasına Göre En Çok Konuşulan Tatil Beldeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:21:58. #1.12#
SON DAKİKA: MTM Araştırmasına Göre En Çok Konuşulan Tatil Beldeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement