MTM Araştırmasına Göre En Çok Konuşulan Tatil Beldeleri

Turizm

Medya Takip Merkezi (MTM) medyada en çok konuşulan tatil beldelerini araştırdı. Araştırma sonucuna göre; en çok konuşulan tatil beldesi Bodrum ve Çeşme olurken en az konuşulan yer ise Cunda oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın yazılı basın, TV, internet ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan tarama sonuçları, en çok haberleştirilen tatil beldelerini gözler önüne serdi. MTM'nin kurumsal raporlama aracı Analytics sonuçlarına göre; tatil haberlerinde artışın gözlendiği 16 Haziran – 23 Haziran tarihleri arasında en çok konuşulan tatil beldesi 4 bin 268 haber ile Bodrum oldu.

Geçmişte daha çok ünlü isimlerin tatil haberleriyle gündeme gelen tatil beldelerinde ibre tersine dönmüş durumda. Son birkaç yıldır daha çok işletmelerin fahiş fiyat uygulamaları, faturalardaki KDV usulsüzlükleri ve resmi tatil süreçlerinde yaşanan trafik ile gündeme gelen tatil beldelerinde Bodrum ilk sırada yer aldı. Önceki tatil dönemlerinde magazin haberleriyle zirveye oturan Bodrum; günümüzde fiyat, fatura ve trafik konularıyla yine listenin zirvesinde yer alıyor.

Bodrum ile benzer haberlerle ilgi odağı haline gelen İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'nin 4 bin 164 haberle ikinci sıraya oturduğu listede, Muğla'nın popüler tatil beldesi Marmaris ise 2 bin 962 haberle üçüncü sırada yer aldı.

Yabancıların en çok tercih ettiği Antalya ve Antalya'ya bağlı tatil beldelerinin basının ilgi odağı olmaktan çıktığı listenin son iki sırasına ise Marmara Bölgesi'nden Cunda ve Bozcaada yerleşti.

MUĞLA TEK BAŞINA 5 İLDEN DAHA FAZLA KONUŞULDU

Datça, Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi pek çok popüler tatil beldesine ev sahipliği yapan Muğla, en çok konuşulan tatil illeri listesinin zirvesinde yer alıyor. Toplam 10 bin 319 haber sayısına ulaşan Muğla'nın; tek başına İzmir, Antalya, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'in haber toplamından daha fazla habere yansıdığı görülüyor. Bayram tatilinde Muğla'ya bağlı Fethiye, Bodrum ve Marmaris beldelerinden Yunan adalarına gitmeye çalışanların oluşturduğu yoğunluk ve kapılarda yaşanan vize sorunları da Muğla haberlerindeki artışın ana nedenleri arasında yer alıyor.

İzmir'in ikinci, Antalya'nın üçüncü, Aydın'ın dördüncü olduğu listede Çanakkale ve Balıkesir ise son sırada kendilerine yer buldu.

Araştırma sonucuna göre; tatil haberlerine en fazla ilgi gösteren mecra; elektronik medya olurken, en az ilgi gösteren mecra ise yazılı basın oldu.

BASININ GÖZDESİ EGE BÖLGESİ

Medyada en çok yansıma bulan tatil beldelerinin bölge dağılımına bakıldığında; Muğla, Aydın ve İzmir'in bulunduğu Ege Bölgesi'nin, 16 bin 644 haber ile söz konusu tarih aralığındaki tatil beldeleri haberlerinin yüzde 83'üne ev sahipliği yaptığı görülüyor. Antalya merkezli 2 bin 821 haber ve yüzde 14'lük yansıma oranı ile Akdeniz'in ikinci sıraya yerleştiği listede Balıkesir ve Çanakkale'ye ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi ise 561 haber ve yüzde 3'lük yansıma payı ile üçüncü sırada yer aldı.