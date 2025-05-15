İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda büyük değişim başlıyor

Yolcu kapasitesini arttırma çalışmalarına devam eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yakın zamanda açılacak terminal binası T1, 4 milyon yolcuya hizmet verecek. Böylelikle havalimanının toplam yolcu kapasitesi 47 milyonu aşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde yenileme çalışmaları tüm hızıyla süren havalimanının ilk terminal binası T1, yeni vizyonuyla misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık yüzde 22'sini karşılayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesini artırmak, yolculara konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmak amacıyla tekrardan faaliyete alınacak T1 terminalinin, yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi sağlanacak. Böylelikle Sabiha Gökçen'in ilk terminali T1 ve mevcut terminal T2'nin toplam kapasitesi yaklaşık 47 milyonu aşkın yolcuya ulaşması hedefleniyor.

İKİ TERMİNAL ÖZEL BİR KÖPRÜ SİSTEMİ İLE BAĞLANACAK

Yakın bir zamanda açılması beklenen yeni terminal binası T1, 24 bin m²'lik T1, özel bir köprü sistemiyle T2'ye bağlanacak. T2 ve T1 binaları yaklaşık 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsü ile birbirine entegre edilecek. Uydu terminal olarak işleve alınması planlanan T1, mevcut terminalin (T2) Dış Hatlar 201 no'lu kapısından başlayarak özel bir köprü sistemi aracılığıyla bağlanarak yolcuların T1'de mevcut 8 adet ilave biniş kapısından faydalanması sağlanacak. Yolcular ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra T1'e yürüyen bantlar sayesinde geçiş yapacak. Bu sayede herhangi bir yoğunluğa sebebiyet verilmeden uçuş saatlerini bekleyecek olan yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunulacak.

DEPREM İÇİN SİSMİK İZALÖTÜR TEKNOLOJİLERİ KULLANILDI

Depreme en dayanıklı yapılar arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın mevcut terminal binasının yapım aşamasında olası afet durumlarında kesintisiz hizmet verilebilmesi için ileri seviye sismik izolatör teknolojileri kullanıldı. Aynı şekilde T1 binası güçlendirme projelerine yönelik sondaj ve jeofizik araştırmalar; zemin iyileştirme-iksa-veri ve geoteknik proje çalışmaları tamamlanmış ve bu kapsamda yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor.

OTOPARKTA ARAÇ KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Havalimanı otoparkı 6 bin 752 araç kapasitesine çıkarılacak. T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlanınca yolcu ve uçak kapasitesi haricinde terminal otopark kapasitesi de artırılmış olacak. Mevcut T2 önünde bulunan katlı otopark 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkarılacak. Şehirlerarası ulaşım araçlarının kullandığı otobüs duraklarının T1 önünde bulunan metro istasyon çıkışına yakın bir lokasyona taşınarak, yolcu yürüme mesafeleri en aza indirgenmiş ve havalimanı içerisinde kolay ulaşım sağlanmış olacak. Bu proje kapsamında araç giriş-çıkış lokasyonları da düzenlenerek mevcut 607 araç kapasitesine sahip T1 otoparkı, 1029 araç kapasitesine çıkarılacak. Böylece havalimanı otopark kapasitesi 5 bin 124'ten 6 bin 752'ye çıkarılmış olacak.

'İSG YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

T1 terminaliyle ilgili yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ve yolculara sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere taşınacağını belirten İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Yenilenen vizyonuyla hizmete açacağımız T1 terminalimiz, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısı ile sadece havalimanımızın değil, İstanbul'un da havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir projedir. Hedefimiz hem iç hem de dış hatlarda artan talebi karşılamak ve yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır. Savunma Sanayii Başkanlığımızdan aldığımız vizyonla gerçekleştirdiğimiz bu stratejik yatırım, aynı zamanda ülkemizin küresel havacılıkta rekabet gücünü artırma hedeflerine de güçlü bir katkı sağlamaktadır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, İSG Yönetimine ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, yakın zamanda yenilenen yüzüyle T1 terminalimizi tüm yolcularımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.