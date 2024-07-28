5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı - Son Dakika
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Yaşam

5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

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Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle İzmir'in Karabağlar, Antalya'nın Serik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Gaziantep'in merkez Şehitkamil ve Yalova'nın Armutlu ilçesinden orman yangını haberleri geldi. İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangınlara müdahale etmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. Kahramanmaraş'taki yangında alevlerin yaklaştığı 8 ev ise tahliye edildi.

28.07.2024 17:35  Güncelleme: 18:17
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İzmir'in Karabağlar, Antalya'nın Serik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Gaziantep'in merkez Şehitkamil ve Yalova'nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için zamana karşı yarış başlattı.

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle İzmir, Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Yalova'dan orman yangını haberleri geldi.

4 ilde orman yangını alarmı! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

ANTALYA

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

YALOVA

Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

4 ilde orman yangını alarmı! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada."

GAZİANTEP

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

4 ilde orman yangını alarmı! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

4 ilde orman yangını alarmı! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

8 EV TAHLİYE EDİLDİ

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor. Dumandan etkilenen 1 orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AA muhabirine, jandarma ekipleri ve diğer kamu personellerinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiğini söyledi. Bölgede 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü ifade etti. İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini bildirdi.

4 ilde orman yangını alarmı! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı

İZMİR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangın, saat 17.18 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam 5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Duran CELIK: Devlet acil olarak tüm ormanları keserek ekonomiye kazandırmalı. Zaten ormanda hep çam ağacı var meyvesi de olmuyor 0 9 Yanıtla
    Yunus Yeniay: bilmeden konuşmak böyle bişi işte ülkede orman kalmazsa düzen kalmaz oksijen kalmaz erozyon olur kuraklık gelir.... 4 0
  • Yunus Yeniay: Ne yüksek sıcaklığı bilerek yakıyorlar orman terörü yakıyor 7 0 Yanıtla
  • ayhan kından: Biri otel icin yakar biri villa yapmak icin yakar biri tarlasinda agaclar cikmis onun icin yakar biri mazi yakar 3 0 Yanıtla

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