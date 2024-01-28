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"6 Şubat depremini 10 dakika önceden haber verdim" diyen isim İstanbul için net konuştu: Deprem olmayacak - Son Dakika
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"6 Şubat depremini 10 dakika önceden haber verdim" diyen isim İstanbul için net konuştu: Deprem olmayacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremi 10 dakika önce bilen Gudatu mahlasıyla tanınan Nurcan Çinkara, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında olası İstanbul depremi için "Büyük bir şey beklemiyorum" dedi.

28.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:22
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Kahramanmaraş merkezli depremi 10 dakika önceden bildiğini söyleyen Gudatu mahlasıyla tanınan Nurcan Çinkara, oldu. 2024 yılında olası İstanbul depremini beklemediğini söyleyen Çinkara, Karlıova-Yedisu üzerinde bir deprem beklediğini söyledi.

"KARLIOVA'DAKİ DEPREMDEN SONRA BARAJ TAŞACAK"

Depremlerle ilgili düşüncelerinden bahseden Çinkara "Geçtiğimiz sene başında deprem olacak diye paylaşımlar yapmaya başlamıştım. Depremden 10 dakika önce de Instagram'da canlı yayın açarak söyledim. Bu sene ülkemizde Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum. Barajla ilgili de bazı sıkıntılar bekliyorum. İstanbul'da şu an büyük bir deprem beklemiyorum. Bir gün illa olacak ama bu sene beklemiyorum. Karlıova'da beklediğim depremde barajın patlama sıkıntısı var" dedi.

'6 Şubat depremini 10 dakika önceden haber verdim' diyen isim İstanbul için net konuştu: Deprem olmayacak

"MADDİ OLARAK SIKINTILAR YAŞAYIP SONRASINDA YÜKSELECEĞİZ"

2024 yılı için tahminlerini söyleyen Çinkara, sözlerine şöyle devam etti: "Ortak para birimi için adımlar atılacak. Amerika başkanı değişecek. Çin ve Türk ülkelerinin dahil olduğu bir ortak para birimi bekliyorum. Çin, Rusya ve İran da içinde olacak. Maddi olarak ülkece sıkıntılar yaşayacağız ama ilerleyen süreçlerde düzelecek. Maddi olarak çok yükseleceğiz. Avrupa Birliği tarzında bir oluşum olmaya başlayacak. Kıtlık ve susuzluk bizim ülkemizde çok olacak şeyler değil. Suyla alakalı sıkıntılar olacak ama susuzluk olmayacak. Covid-19 benzeri bir salgın olacak, öksürük ve akciğer problemleri yaşanacak."

31 Mart'ta yapılacak seçimle ilgili konuşan Çinkara, " Türkiye'deki siyasette de değişimler olacak. Ekrem İmamoğlu değişecek" ifadelerini kullandı.

"6 Şubat depremini 10 dakika önceden haber verdim" diyen isim İstanbul için net konuştu: Deprem olmayacak
YORUMLAR (1)
  • Emre Kılıç: Kim bu hangi üniversitenin jeoloji muhendisligini okumus kim bu zerzevat Yanıtla 0 7

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SON DAKİKA: "6 Şubat depremini 10 dakika önceden haber verdim" diyen isim İstanbul için net konuştu: Deprem olmayacak - Son Dakika
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