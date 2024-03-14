İstanbul Silivri'de kamyonet, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Aci'ya çarptı. 26 yaşındaki Anil Aci kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aci'nin geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin çarparak öldürdüğü Murat Aci'nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi.
Kaza, 11 Mart'ta Silivri'de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki kamyonet kendilerine çarptı.
Meydana gelen kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci'nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İçen verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Anıl Aci'nin, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı.
Son Dakika › Yaşam › Silivri'de Kamyonet, Arıza Yapan Otomobile Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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