Adana'nın Taşköprüsü Kirletiliyor

18.09.2025 10:39
16 asırlık Taşköprü, sprey boyalar ve tezgahlarla kirleniyor; koruma çağrısı yapılıyor.

ADANA'da dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olan, Roma döneminde inşa edilmiş 16 asırlık Taşköprü, işportacı tezgahları, sokak satıcıları ve tarihi taşların üzerine sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle güvensiz ve kirli görüntü sergiliyor. Yazıların silinmesine rağmen tekrar tekrar yazılması dikkat çekerken, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen tarihi köprünün ziyaretçileri, Adana'nın kalbinden geçen bu tarihi yapının koruma altına alınmasını istiyor.

Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olan 16 asırlık Taşköprü, kentte Seyhan Nehri üzerinde ziyaretçilerine adeta seyir terası imkanı sunuyor. Hem tarih hem doğal güzelliklerin bir arada sunulduğu bir nokta olan Taşköprü, aynı zamanda merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlıyor. Bu nedenle daha önce araç sürücülerinin yoğun geçiş noktası olan tarihi yapı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında restore edilip, sadece yaya, motosiklet ve bisiklet geçişine açıldı. Böylelikle tarihi yapı korunmaya çalışılsa da sürekli olarak tarihi taşların üzerine sprey boyalarla çeşitli yazılar yazılarak kirletilmesi, açılan işportacı tezgahları ve sokak satıcılarıyla da yaya trafiğini zorlaştıran bir hal alması tepki topluyor.

'TAŞKÖPRÜ VE TÜM TARİHİ YAPILAR KORUNMALI'

Yetkililerin sprey boyalarla yazılan yazıları temizlemesine rağmen tekrarlanan bu durumun tarihi kirlettiğini belirten ziraat mühendisi Yunus Doğan (56), "Doğma büyüme Adanalıyım. Taşköprü'yü çocukluğumdan beri bilirim. Daha önce araç trafiğine açıktı. Ama son yıllarda tarihi korumak adına yalnızca yaya trafiğine açık hale getirildi. Zaten şu an bu yoğun trafiği kaldıramazdı ama şimdi de üzerinden geçen bazı insanların buraya yazı yazarak kirletmesi çok üzücü bir durum. Ayrıca tarihi köprünün üzerinde tezgah açanlar var. Burada satış yapılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta tarihi Taşköprü ve Merkez Camisi manzarasını görmek için gelen turistlerin bunlara tanık olmaması gerektiği düşüncesindeyim. Taşköprü ve tüm tarihi yapıların korunması gerekiyor" diye konuştu.

Okul çıkışı evlerine gitmek için Taşköprü'den geçen lise öğrencileri Devrim Yılmaz (16) ile İklim Bağlı (16) da tarihi eserlerin kirletildiğini, gördükleri manzaradan rahatsız olduklarını vurguladı. Devrim Yılmaz, "Tarihe karşı bir saygımız olmalı. İsim, küfür, kamyon arkası gibi yazılar yazılıyor ya da karalama yapıyorlar. Bu yazıları tarihin üzerine değil, kağıda yazsınlar. Burası karalama tahtası değil. Burayı gelip gören turistler de Adana insanını farklı tanıyor. Tarihi eserleri böyle görmeleri insanımıza karşı ön yargı da oluşturuyor. Bu davranışı çok yanlış buluyorum. Ayrıca burada satış yapılması da hoş bir görüntü değil. Bu yapıların korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

