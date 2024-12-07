Antalya'nın Tarihi Kırk Merdiveni Evsizler ve Alkoliklerin Mekanı Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Antalya'nın Tarihi Kırk Merdiveni Evsizler ve Alkoliklerin Mekanı Oldu

Antalya\'nın Tarihi Kırk Merdiveni Evsizler ve Alkoliklerin Mekanı Oldu

Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde yer alan 11. yüzyıldan kalma Kırk Merdiven, evsizler ve alkolikler tarafından kullanılmaya başlandı. Bölgedeki esnaf durumu şikayet ederken, tarihi eserler zarar görüyor ve turistler rahatsız oluyor.

07.12.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
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ANTALYA'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'ni Yat Limanı'na bağlayan, 11'inci yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen 44 basamaklı Kırk Merdiven'in alt kısmındaki nişler ile devamındaki surların altındaki nişler, evsizler ve alkoliklerin mekanı oldu. Nişler içinde alkol alanlar buralarda konaklayıp, tarihi eserlere zarar veriyor, turistleri korkutuyor.

Antalya kent merkezinde Helenistik Dönem'den Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tüm izlerin taşındığı, Türkiye'nin en önemli tarihi şehirlerinden biri olan Kaleiçi'ndeki surlar ve Kırk Merdiven'deki nişler, alkoliklerin ve evsizlerin mekanına dönüştü. Selçuk Mahallesi Merdiven Sokak'ta, Kaleiçi ile Yat Limanı arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve 11'inci yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edildiği belirten 44 basamaktan oluşan Kırk Merdiven'in altında 2 adet niş bulunuyor. Bu geniş nişleri uzun süredir evsizler veya alkolikler mekan olarak kullanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaleiçi ve Yat Limanı'ndaki en önemli gezi noktalarından biri olan ve Yat Limanı'nın panoramik fotoğraflarının da çekildiği nişlerin altında toplanan bir grup vatandaş, uzun süredir burada yaşıyor. Bölge esnafı bu kişilerin sürekli alkol aldıklarını, bölgeyi aşırı kirlettiklerini, ziyaretçileri de korkutup, rahatsız ettiklerini dile getirdi. Esnaf, içtikleri alkollerin şişelerini de kırarak ortalığa atan kişiler nedeniyle Kırk Merdiven bölgesinde ciddi bir koku sorunu yaşandığını söyledi.

1 HAFTADIR POLİSİ ARIYORLAR

1 haftadır polisi arayıp şikayetçi olduklarını anlatan esnaf kimsenin müdahalede bulunmamasından şikayet ederken, 4 Aralık'ta Muratpaşa Kaymakamlığı'na iletilen bir şikayet sonrası bölgeye gelen ekipler işlem yaptı. Aynı gün sabah saatlerinden itibaren 5 kişi alkol alırken, bir vatandaş kaymakamlığa durumu bildirdi. Kaymakamlık tarafından öğle saatlerinde gönderilen ekipler tarafından merdiven altındaki nişler ile devamındaki tarihi surların altındaki nişlerin içine çadır ve yatak kurup burada yaşayan Yüksel Ö., Namık Kemal Ç., Semiramis Şimşek K., Sadık P. hakkında çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Ayrıca bu kişilerin bulunduğu yerden menedildiği de kaydedildi. Zabıta ekipleri ise bırakılan çöpleri temizledi.

POLİS ÇIKARDI, 2 SAAT SONRA GERİ DÖNDÜLER

Bölge esnafı sürekli bu sorunu yaşadıklarını belirterek, şikayet ettiklerini, ancak kaldırıldıktan 1-2 saat sonra bu kişilerin yeniden buraya geldiklerinden dert yandı. Diğer yandan Kırk Merdiven'in iniş kısmındaki bazı taşların zarar gördüğü ve parçalandığı da görüldü. Tarihi merdivenlerin duvarları ve nişlerin içine ciddi ölçüde zarar verildiği de belirlendi. Polis ve zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırılan bu kişilerden bazıları birkaç saat sonra aynı yere dönüp, yeniden yerleşti. Esnaf, buraların demir parmaklıkla kapatılması gerektiği önerisinde bulundu.

VENEDİKLİLER İNŞA ETTİ

Bu yerin 'Kırk Merdiven' olarak adlandırılması 1671-72 yıllarında kenti ziyaret eden ünlü gezgin Evliya Çelebi'ye kadar uzanıyor. Limanın önemi sayesinde Mısır ile dönemin Antalya'sı arasındaki yoğun ticaret nedeniyle 11'inci yüzyılda kenti işgal ve tahrip eden Venedikliler tarafından yapıldığı düşünülen 44 taş basamak, günümüzde de Yat Limanı ile Kaleiçi arasında iletişimi sağlayan önemli güzergahlardan biri. Yat Limanı'nın orta noktasında bulunan basamaklar, yerleşimin akropolü niteliğindeki kuzey bölümünün liman tarafındaki sur duvarları boyunca uzanıyor. En üst noktasında Kaleiçi'ne girişi sağlayan ve Geç Osmanlı Dönemi'ne kadar varlığı bilinen anıtsal kapıdan bugün eser kalmadı. Bu kapıyı Büyük Liman Kapısı olarak tanımlayan Evliya Çelebi, kapının üstünde 'frenkpesend bir derviş' tasvir edildiğini aktarıyor. Bu tasvirin, günümüzde Antalya Müzesi'nde korunan ve başının etrafında Yunanca 'Gabriel' yazısı bulunan kanatlı melek figürünün resmedildiği Erken Bizans Dönemi kabartma olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'nın Tarihi Kırk Merdiveni Evsizler ve Alkoliklerin Mekanı Oldu - Son Dakika

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