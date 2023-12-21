Sofi Ömer ve Aydın Aydın\'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi

Sosyal medya fenomeni ve düğünlerin aranan ismi Sofi Ömer lakaplı Ömer Çelik, bu günlerde İlklerin adamı olan ve bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan ünlü türkücü Aydın Aydın, milyonlarca dinlenen Erik Dalı'na Kürtçe söz yazarak klip çekti. İkilinin klibi geniş yankı uyandırdı.

"SAVAŞ YETER, HALAY ÇEKİP BAL VE CEVİZ YİYELİM"

Klip için Sofi Ömer ile kamera karşına geçen Aydın Aydın, Ankara Misket Havası ile Hakkari'nin Şeyxanisini harmanlayarak ortaya izlenmesi doyumsuz görüntüler çıkardı. Klip sonunda Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile habercilerin karşısına geçen Aydın Aydın ve Sofi Ömer, kültürlerin kaynaşması için çağrıda bulundu. İlk olarak Kürtçe konuşan Sofi Ömer "Savaş yeter, Halay çekip bal ve ceviz yiyelim" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI SAKLI: AYDIN AYDIN VE SOFİ MER İLE DÜNYAYA SESLENİYORUZ

Belediye Başkanı Tahir Saklı "Bölgemizin kültürüne büyük katkısı olan Türkücü Aydın Aydın ve halayımızın zengin figürlerini dünyaya tanıtan Sofi Ömer ile birlikteyiz. Onlarla burada dünyaya sesleniyoruz; Savaşmayalım halay çekelim. Her memleketin kendine göre bir değeri var, sanatçımız Erik Dalı parçasını Kürtçeye çevirdi. Bizde Erik Dalına cevizimizi balımızı katarak daha güzel anlamlar katacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Yaptığı sıra dışı şarkılar ve dikkat çektiği konularla gündem olan türkücü Aydın Aydın daha önce koronavirüs, susuzluk, çevre kirliliği, obezite, sigara, trafik canavarı, kadına şiddet ve faydalı besinlerle ilgili türkü yapmıştı.

SOFİ ÖMER'İN ÜNÜNE JUSTIN BIEBER DE SESSİZ KALAMAMIŞTI

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde oturan ve ünü sınırlarımızı aşan halay başı 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, gündem yaratamaya devam ediyor. Halay başı ile dünyanın dikkatini çeken Sofi, şimdi de Erik Dalının Kürtçe versiyonu eşliğinde oynadığı oyunla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan 70 yaşındaki 'Sofi Ömer'in" halay performansı, daha önce dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekmişti. Bieber onu kendisini Instagram hesabından paylaşınca tüm haber kanallarının bültenlerinde yer almıştı.