 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi - Son Dakika
Üye Girişi

Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi

Şarkıları ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Aydın Aydın, dillerden düşmeyen Erik Dalı şarkısını Kürtçe olarak yeniden söyledi. Aydın, Erik Dalı'nın Kürtçe versiyonunun klibi için de ünü ülke sınırını aşan Sofi Ömer ile kamera karşısına geçti.

21.12.2023 - 08:23,  Güncelleme: 08:45
Abone Ol

Sosyal medya fenomeni ve düğünlerin aranan ismi Sofi Ömer lakaplı Ömer Çelik, bu günlerde İlklerin adamı olan ve bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan ünlü türkücü Aydın Aydın, milyonlarca dinlenen Erik Dalı'na Kürtçe söz yazarak klip çekti. İkilinin klibi geniş yankı uyandırdı.

"SAVAŞ YETER, HALAY ÇEKİP BAL VE CEVİZ YİYELİM"

Klip için Sofi Ömer ile kamera karşına geçen Aydın Aydın, Ankara Misket Havası ile Hakkari'nin Şeyxanisini harmanlayarak ortaya izlenmesi doyumsuz görüntüler çıkardı. Klip sonunda Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile habercilerin karşısına geçen Aydın Aydın ve Sofi Ömer, kültürlerin kaynaşması için çağrıda bulundu. İlk olarak Kürtçe konuşan Sofi Ömer "Savaş yeter, Halay çekip bal ve ceviz yiyelim" dedi.

Aydın Aydın Erik Dalı'nı Kürtçe'ye çevirerek fenomen Sofi Ömer ile klip çekti

BELEDİYE BAŞKANI SAKLI: AYDIN AYDIN VE SOFİ MER İLE DÜNYAYA SESLENİYORUZ

Belediye Başkanı Tahir Saklı "Bölgemizin kültürüne büyük katkısı olan Türkücü Aydın Aydın ve halayımızın zengin figürlerini dünyaya tanıtan Sofi Ömer ile birlikteyiz. Onlarla burada dünyaya sesleniyoruz; Savaşmayalım halay çekelim. Her memleketin kendine göre bir değeri var, sanatçımız Erik Dalı parçasını Kürtçeye çevirdi. Bizde Erik Dalına cevizimizi balımızı katarak daha güzel anlamlar katacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Yaptığı sıra dışı şarkılar ve dikkat çektiği konularla gündem olan türkücü Aydın Aydın daha önce koronavirüs, susuzluk, çevre kirliliği, obezite, sigara, trafik canavarı, kadına şiddet ve faydalı besinlerle ilgili türkü yapmıştı.

SOFİ ÖMER'İN ÜNÜNE JUSTIN BIEBER DE SESSİZ KALAMAMIŞTI

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde oturan ve ünü sınırlarımızı aşan halay başı 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, gündem yaratamaya devam ediyor. Halay başı ile dünyanın dikkatini çeken Sofi, şimdi de Erik Dalının Kürtçe versiyonu eşliğinde oynadığı oyunla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan 70 yaşındaki 'Sofi Ömer'in" halay performansı, daha önce dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekmişti. Bieber onu kendisini Instagram hesabından paylaşınca tüm haber kanallarının bültenlerinde yer almıştı.

Sofi Ömer ve Aydın Aydın\'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: güzel ülkemin güzel insanları Yanıtla 4 2

Aydın Aydın, Ömer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi - Son Dakika


08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:15
DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07
İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43
ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46
Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır

Son Dakika
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46 Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır
03:03 Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 09:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement