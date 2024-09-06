Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz? - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Bedelli askerlerin görev yaptığı İstanbul Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın tuvalet ve banyolarının içler acısı hali büyük yankı uyandırdı.

06.09.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bedelli askerlerin görev yaptığı kışlalardan biri olan Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda çekilen fotoğraflar büyük tepki çekti.

DUŞAKABİNLER VE TUVALETLER PİSLİK İÇİNDE

Gazete İsmail Saymaz tarafından yayınlanan fotoğraflarda duşakabinler ve tuvaletlerin de pislik içinde olduğu görüldü. Askerlik görevini kışlada yapan ve geçen ay terhis olan E.B., "Tuvaletler aşırı kirliydi. Sıvı sabun kullanıyorduk. Bu sabunla birçok yer temizlenmiyordu. Mikrop ve enfeksiyon kaptık. Yıllardır kapalı olan bir tuvaleti bize temizlettiler. Temizlerken eldiven vermediler. Maske pandemiden kalma… Duşlar küflüydü. Hem de siyah küf, zehirli olandan. Çarşaflar kirliydi" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"DUVARLAR ASKERLERİN DİNLENDİĞİ YERE YIKILDI"

Açıklamasının devamında binanın çürük olduğunu belirten E.B., "Bina çok çürük. Duvarların bir kısmı askerlerin dinlendiği yere yıkıldı. Şans eseri kimse yoktu, yaralanma olmadı. Etrafını kapattılar. Elektrik kabloları yere çok yakın mesafede, hatta görünüyordu. Elektik çarpmaları oluyordu" şeklinde konuştu.

GÖZLER BAKANLIKTA

Büyük yankı uyandıran fotoğraflar ve iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu...

İşte o kışlada çekilen fotoğraflar;

Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?
Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?
Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Bedelli Askerlik 2023, Kenan Evren, İstanbul, Maltepe, Maliye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Mustafa yavuzdeger: Para veriyorsunuz diye otelmi sandınız orayı? Siz askerliği kısa yapmak için veriyorsunuz parayı, yatmak için değil. Al eline fırçayı temizle. Evin nasılsa orasıda öyle… 713 160 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Para verip askerlik yapmak kadar saçma Bir sey olmaz 3 1 Berat Yavuz: Mustafa asker neden bkun bile yikamiyor bu normal mi 1 0 İlyas Sarı: Çok doğru katiliyorum sana 1 0
  • COŞKUN BARIŞ: Ne bekliyorsunuz beş yıldızlı otelmi 530 128 Yanıtla
  • Harun Çelik: O bile fazla biz 18 ay yaptık ayda bir banyo yapabiliyorduk noldu dayanamadımı berkecanlar 493 88 Yanıtla
    Murat YILDIZ: Bedelli askerlik haksızlık. Zenginin çocuğu para ödesin fakirin çocuğu askerlik yapsın. 4 0
  • Emin Erol: bumu güçlü ordu güçlü Türkiye yazık be 144 424 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bedellilere yakışır 365 107 Yanıtla
  • Mustafa Dedeoğlu: Bedelli olunca jakuzimi bekliyorlar 375 72 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement