Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir

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Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Bursa'nın içinden geçen Kayapa-Yenişehir fayının 624 yıldır suskun olduğunu belirterek korkutan uyarıda bulundu. Aykan, "1400 yılında olan depremin üzerinden 624 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş. Burada olacak bir depremin 7'nin üzerinde olma potansiyeli olduğu belirtiliyor." dedi.

30.11.2024 18:57  Güncelleme: 19:12
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından düzenlenen deprem paneline Dokuzeylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan konuşmacı olarak katıldı. Aysun Aykan, Bursa'nın içinden geçen faya dikkat çekerek korkutan bir uyarıda bulundu.

BURSA'YA KORKUTAN DEPREM UYARISI

Aykan şunları söyledi: "Bursa'da geçmiş kayıtlara göre, en son hasar yapıcı deprem 1855 tarihlerinde meydana gelmiş olan ve halk arasında 'Küçük Kıyamet' olarak adlandırılan depremde çok büyük yıkımlar meydana gelmiş; 150 caminin neredeyse bütün minareleri yıkılmış, Ulucami'nin 2 kubbesi yıkılmış, tarihi yapılar, resmi kurumlar yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmış, can ve ekonomik kayıplar yaşanmış.

Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLMA POTANSİYELİ VAR"

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, tarafından yapılan ortak bir çalışma sonucunda; Bursa'da yeni bir fay keşfedilmiş. Bursa'da şehir merkezinden geçen Kayapa - Yenişehir Fayı, şuan ki diri fay haritasında gösterilmemiştir. Bu çalışmalara göre;1855 yılında meydana gelen depremlerin kaynağının Kayapa-Yenişehir Fayı'nın (KYF) batı bölümünde olduğu ve de 1400 yılında meydana gelen depremin, KYF'nin Yenişehir bölümünde, gerçekleştiği düşünülüyor. 1400 yılında olan depremin üzerinden 624 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş. Burada olacak bir depremin 7'nin üzerinde olma potansiyeli olduğu belirtiliyor.

Bir fayın, deprem tekrarlama periyotlarını, kaç büyüklükte deprem ürettiğini kısaca fayın geçmişteki davranışlarını inceleyen ve gelecekteki deprem tehlikesini belirleyen Paleosismolojik çalışmaların Bursa'da yapılmadığına dikkat çeken Aykan, Bursa'da çok fazla fay hattı var. Fay hattı üz erinde bina olmaması gerekiyor. Kaç binanın fay hattı üzerinde olduğunun çalışılması lazım. Bursa'da 17 İlçesinin, neredeyse her ilçe sınırlarından geçen fay hattı var. Tüm afet risklerinin haritalarda belirtildiği mikro bölgeleme çalışmalarının mutlaka yapılması gerekiyor. Bursa'da henüz böyle bir çalışma yapılmıyor."

Bursa\'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7\'yi de aşabilir
Kaynak: İHA

Yenişehir, Kayapa, Deprem, Yaşam, Dünya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sinan Zeybekler:
    felaket tellalleri yeter yaa milleti tedirgin Edip durmayın 5 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Biliyorsun 2 2 Yanıtla
  • Tiago Suarez:
    Chp ye kaptırılan tüm belediyelere bir bahaneyle ilgisiz gösterme çabaları, 20 senedir neden yapılmamış böyle bir çalışma acaba ? 2 0 Yanıtla
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