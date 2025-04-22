20 Nisan günü Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Uzunyayla Mahallesi'nde Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı düzenlendi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybedip sırt üstü yere düştü.
Geyik'in bu anları arkadaşlarının kayıtta olduğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Arkadaşları otomobille hastaneye götürmek istedikleri Geyik'i, yolda karşılaştıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi duyan yakınları ve spor camiası yasa boğulurken, evli 2 çocuk babası Geyik'in cenazesi dün Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Son Dakika › Yaşam › At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti - Son Dakika
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