At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti

At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti

Erzurum'da düzenlenen dostluk cirit müsabakasında atın üzerinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Adem Geyik, hayatını kaybetti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

22.04.2025 17:31
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20 Nisan günü Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Uzunyayla Mahallesi'nde Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı düzenlendi.

Ciritçi Adem Geyik, Müsabaka Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

ATIN ÜSTÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybedip sırt üstü yere düştü.

Ciritçi Adem Geyik, Müsabaka Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Geyik'in bu anları arkadaşlarının kayıtta olduğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ciritçi Adem Geyik, Müsabaka Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Arkadaşları otomobille hastaneye götürmek istedikleri Geyik'i, yolda karşılaştıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ciritçi Adem Geyik, Müsabaka Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

TOPRAĞA VERİLDİ

Acı haberi duyan yakınları ve spor camiası yasa boğulurken, evli 2 çocuk babası Geyik'in cenazesi dün Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ataman37:
    Allah rahmet eylesin, Bu Kalb krizi Kanserden de beter! Aniden götürüyor! Herkesin Acil İlk Yardım kursu öğrenmesi mecbur olması gerek! 2 0 Yanıtla
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