Depremin 81\'nci saatinde kurtarılan 8 yaşındaki Beşir: Sanki üstümde battaniye sarılı gibiydi

Yaşam

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk saniyelerinde Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı 100 kişiye mezar oldu. 8 yaşındaki Beşir Yıldız, Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan apartmanın enkazından 81'inci saatte mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarıldı. Ancak enkazdan Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız, annesi Nursel Yıldız, ağabeyi Ferhat, ablası Nurşin ve kardeşi Onur Yıldız'ın cansız bedenleri çıkarıldı.

KENDİSİNİ KURTARAN EKİPLE BİR ARAYA GELDİ

Kurtarılma anına ait görüntülere Beşir'in AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve personele her yerinin sıkıştığını belirterek, "Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su verin" dediği yansımıştı.

Tüm ailesini kaybeden Beşir, tedavisinin ardından Mardin'de yaşayan dayısı İbrahim Tosun (39) ve ailesiyle yaşamaya başladı. Depremin yıl dönümünde Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'ne gelen Beşir Yıldız ve dayısı, Vali Murat Zorluoğlu'nun da katıldığı etkinlikte kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi.

"SANKİ ÜSTÜMDE BİR BATTANİYE SARILI GİBİYDİ"

Beşir Yıldız, enkaz altında yaşadıklarını anlattı. Enkaz altındayken hiçbir şey hissetmediğini belirten çocuk, "Sanki üstümde bir battaniye sarılı gibiydi, sıcaktı ve hiç acıtmıyordu. Bazen susama gibi şeylerim oluyordu, susamama rağmen bazen susuzluğum gidiyordu. Karanlıktı, çok bir şey görmüyordum. Dua ediyordum, AFAD'ın sesini duyunca anladım geldiklerini." dedi.

"ONA ACISINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Artık Beşir'in hem annesi hem babası olduğunu belirten dayısı İbrahim Tosun, "Biz de deprem günü buradaydık. 5 gün boyunca enkaz başında bekledik. 5 canımız gitti. Annesi, babası ve 3 kardeşi, enkazın altında kaldı. O da 81 saat sonra enkazın altında çıkarken bize umut oldu. Şu ana kadar ona ailesinin yokluğunu yaşatmamaya çalışıyoruz. Bizimle beraber yaşıyor, onun vasisi benim. Teyzesi ile beraber ona bakıyoruz. Hem babasıyım hem de her şeyimdir. Ona acısını unutturmaya çalışıyoruz. Mardin'de yaşıyoruz, şu anda özel bir kolejde 5'inci sınıfa gidiyor. Deprem zamanında ailesi evlerini yeni almıştı. Yaklaşık 1 yıl olmuştu. Ondan sonra zaten depremde yıkıldım" diye konuştu.

"ACIMIZ BÜYÜK AMA SEVİNÇLERİMİZ DE GÜZELDİR"

Beşir'i kurtaran ekibin içinde yer alan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) lideri Mehmet Turgut Tayuzak, "Daha önce Beşir'in sesini almıştık, Beşir'in soluğunu almıştık. Sonra da köpekle iyice arama yaptık. Arama sonucunda Beşir'in orada olduğunu hissettik. Sesini aldık, o sese giderken Diyarbakır AFAD Müdürü İlami Çakmak da bizimleydi. Onunla dehlize girip Beşir'i beraber çıkardık. Allah'a şükür Beşir şu anda burada yanımızdadır. Biz bunu bugün görmenin çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Rabb'im herkese İnşallah böyle güzel mutluluklar nasip etsin. Acımız büyük ama sevinçlerimiz de güzeldir." dedi. Etkinliğin sonunda Beşir'e AFAD tarafından bisiklet hediye edildi.