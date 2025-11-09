Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı - Son Dakika
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

09.11.2025 12:45  Güncelleme: 13:10
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., kayıplara karıştı. Perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçan İsmail T.'nin bulunması için AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri seferber oldu.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru, kayıplara karıştı.

SİROZ TEŞHİSİ KOYULDU, HASTANEDEN KAÇTI

Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesine getirildi. Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANE BÖLGESİ VE DİCLE NEHRİ'NDE ARANIYOR

İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.

Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güvenlik, Hastane, İtfaiye, Hakkari, Asayiş, Polis, Yaşam, Dicle, AFAD, Son Dakika

