Düzce'de Geri Dönüşüm Oyuncaklarıyla 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Düzce'de Geri Dönüşüm Oyuncaklarıyla 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' Açıldı

Düzce\'de Geri Dönüşüm Oyuncaklarıyla \'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi\' Açıldı
18.07.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de, 23 Nisan'da temsili Vali olan Elif Su Tanay'ın (12) geri dönüşüm oyuncaklarının yer aldığı 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' fikri gerçek oldu.

DÜZCE'de, 23 Nisan'da temsili Vali olan Elif Su Tanay'ın (12) geri dönüşüm oyuncaklarının yer aldığı 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' fikri gerçek oldu. 1980'li yıllardan kalma oyuncaklar, ilk ve ortaokul öğrencilerince yapılan eserler, maketler ve çeşitli oyuncakların bulunduğu müze, Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'nde açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Düzce Valiliği tarafından sembolik olarak yapılan makam devir teslim töreninde, temsili vali olan 12 yaşındaki Elif Su Tanay, kentte oyuncak müzesi kurulmasını talep etti. Görevi devralan çocuklardan oluşan yaşıtlarıyla yaptığı il idare kurulu toplantısında, 'Atıktan Oyuncak Müzesi' kurma kararı alındı. Sonrasında Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın öncülüğünde Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi (DÜ), İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde talebin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimince yürütülen KİSSAMU (Kitap, Spor, Sanat, Müzik) projesi kapsamında atıklardan elde edilen malzemeler çocuklar tarafından oyuncaklara dönüştürüldü.

Ayrıca kent genelinde yapılan çağrının ardından muhtarlar, vatandaşlar, kurum müdürleri ve öğrencilerin bağışladığı oyuncaklar, belediye bünyesindeki Bilim Merkezi'nde müze için tahsis edilen alana yerleştirildi. Müzede, 1980'li yıllardan kalma oyuncaklar, ilk ve ortaokul öğrencilerince yapılan eserler, maketler ve çeşitli oyuncaklar bulunuyor.

Oyuncak müzesinin kurulması fikrini ortaya atan Elif Su Tanay, "Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Valimizin koltuğuna oturduğumda, temsili vali olarak koltuğa oturduğumda kalıcı bir karar alabileceğimizi fark ettim. İl idare heyetine fikrimi açtım, çok fikir yürüttük, oyuncaklarla ilgili bir şey yapalım dedik ve oyuncak müzesini kuralım fikrine vardık. Sadece oyuncak müzesi olmasın, büyükler de bize fırsat sunsun, biz de gelecekte kendimizle gurur duyalım dedik. Atıklardan Oyuncak Müzesi kuralım istedik ve kararı aldık. Sayın Valimize aldığımız kararı geliştirip uyguladığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "TÜBİTAK ile beraber Türkiye'nin 12'nci Bilim Merkezini kazandırdık. Sayın Valimiz konuyu bize açtığında çok güzel ve hayırlı bir iş olacağını söyledim. Çok kıymetli müzemizi Düzce'mize kazandırdık. İşin başka boyutu var; çevre, geri dönüşüm, çocukların eğitim boyutu var. Çok maksatlı, çok yönlü bir proje oldu" dedi.

VALİ ASLAN: HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR

Düzce Valisi Selçuk Aslan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her şey bir hayalle başlar. 23 Nisan 2024, çocuk bayramlarımızın güzel bir teamülü vardır. Makamlarımızın hepsini çocuklarımıza devrederiz. Bu seremoniyi icra ederken dedik, tüm çocuklarımızı bir araya getirip, çocuklarımız şehir için neyi değiştirmek ister, neyi hayal eder. Bu toplantıda, kendi aralarındaki istişarede ilimize bir oyuncak müzesi fikrini sundular. Gerçekten çok kıymetli bir fikir. Atık işi sürdürülebilir bir çevre işi. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Sayın Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya bir çağrısı olmuştu. Bu çağrı akabinde, Sıfır Atık diye artık uluslararası marka değere kavuşan çevre mevzuatı noktasında da günden güne tüm Türkiye'yi saran sürdürülebilir çevre anlayışı, geri dönüşüm anlayışımız evlatlarımızın atıklardan oluşan bir oyuncak müzesi ile birleştirildiğinde bizler açısından da ilham verici bir fikir haline geldi."

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Etkinlik, 23 Nisan, Kültür, Çevre, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düzce'de Geri Dönüşüm Oyuncaklarıyla 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
İsrail’den Suriye’ye yeni saldırı: Süveyda kenti çevresi vuruldu İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı: Süveyda kenti çevresi vuruldu
ABD Başkanı Trump’a “kronik venöz yetmezlik“ teşhisi konuldu ABD Başkanı Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konuldu
Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail’in Suriye’ye saldırılarını kınadı Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Fenerbahçe, Portimonense’yi Szymanski’nin golleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle mağlup etti

19:18
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp’tan karar
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
17:32
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
08:49
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
08:29
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer’den acı haber
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
08:04
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
08:02
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
00:49
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı
Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 19:49:46. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Geri Dönüşüm Oyuncaklarıyla 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.