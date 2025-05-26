Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz - Son Dakika
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Yaşam

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz

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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz
26.05.2025 10:55  Güncelleme: 12:02
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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz
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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Dinç, emeklilere yönelik market desteğinden, gençlere sunulan düğün yardımlarına kadar birçok sosyal projeyi anlattı. "Ben de yuva kurmak istiyorum" projesiyle evlenmek isteyen gençlere her türlü desteğin sağlandığını belirten Dinç, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla herkesin hayatına dokunuyoruz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Başkan Dinç, belediyenin hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle ilçedeki birçok vatandaşın yaşamına dokunduklarını söyledi.

"EMEKLİYE MARKET DESTEĞİ SUNUYORUZ"

Dinç, ekonomik zorluk yaşayan emekliler için "Emekli destek projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında emeklilere market alışverişleri konusunda yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca Sakarya'da sadece Erenler Belediyesi'nin uyguladığı "Kantin Kart Projesi" ile 1500 öğrenciye destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz

"EVLENMEK İSTEYEN GENÇLERE BEYAZ EŞYADAN İŞE KADAR DESTEK VERİYORUZ"

Gençlerin evlenirken yaşadığı maddi sıkıntıları çözmek adına başlatılan "Ben de yuva kurmak istiyorum" projesine dikkat çeken Dinç, "Düğün salonu ücretsiz oluyor, beyaz eşyasını ve mobilyasını biz karşılıyoruz, hatta iş imkanı da sunuyoruz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz

"ERENLER'E MODERN DİŞ HASTANESİ VE KÜTÜPHANE KAZANDIRDIK"

Erenler'e modern bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kazandırmak üzere olduklarını ifade eden Dinç, şehrin en büyük kütüphanesinin de Erenler'de açıldığını vurguladı. Ayrıca 67 çölyak hastası aileye glütensiz gıda temin ettiklerini ve sokak hayvanları için geçici barınma merkezleri oluşturduklarını da belirtti.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz

Belediye, Evlilik, Erenler, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz - Son Dakika

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