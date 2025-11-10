Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Giresun\'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
10.11.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla ilçe genelinde siren sistemi çalışmadı. Belediyeden yapılan açıklamada, saat 09.05'te çalması gereken genel siren sisteminin, teknik ve kontrol dışı nedenlerden ötürü devreye girmediği belirtildi.

Kentte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te, sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar, saygı duruşuna geçti.

SİREN SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ

Bulancak ilçesinde ise Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümü nedeniyle çalması gereken siren sistemi devreye girmedi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

İlçede siren sesini duymayanlar, duruma tepki gösterirken, Bulancak Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Önemli Duyuru' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. İlçemizde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Programı kurumlarımızın titiz hazırlıklarıyla planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak saat 09.05'te çalması gereken genel siren sistemi, teknik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden ötürü devreye girmemiştir.

Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

"FREKANS KARIŞIMI NEDENİYLE SİSTEM DEVRE DIŞI KALDI"

Konu hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu ile yapılan görüşmede, siren çalınma anında yüksek frekans karışımı nedeniyle sistemin otomatik olarak devre dışı kaldığı bilgisi alınmıştır. Buna rağmen tören alanında bulunan resmi araçlardan çalınan sirenlerle program eksiksiz şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Kaynak: DHA

Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor
Seda Sayan’dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın
Ressama büyük şok Antalya’da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti Ressama büyük şok! Antalya'da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti
Trump’ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi Yıkım gücü Hiroşima’nın 10 katı Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı
Yılmaz Tunç: Dilovası’ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor
Galatasaray’a kötü haber Yıldız isim sakatlandı Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

13:14
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
12:39
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
11:36
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
11:28
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’deki ayrılığı duyurdu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
10:43
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
10:43
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden Saat tam 09.05’te çekildi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi
10:35
Bahis skandalında yeni gelişme 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bahis skandalında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:23
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
10:03
Balıkesir Sındırgı’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 14:03:19. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.