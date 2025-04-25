İzmir Depremi Hissederken Zemin Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İzmir Depremi Hissederken Zemin Riski Artıyor

İzmir Depremi Hissederken Zemin Riski Artıyor

İstanbul'daki 6.2'lik deprem, İzmir'de zayıf zemin nedeniyle daha şiddetli hissedildi.

25.04.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
JEOFİZİK Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, İzmir'de en çok zayıf zeminin olduğu ilçelerde hissedildiğini belirterek, kıyı şeridine yakın Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak, Güzelbahçe, Narlıdere ilçelerinin alüvyon tabakasının yüksek olmasından kaynaklı depremi daha şiddetli hissettiğini söyledi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve ilçelerinin yanı sıra İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, "Daha önceki çalışmalarda Adalar açıklarında olacağı tahmin ediliyordu ama Silivri açıklarında meydana geldi. Özellikle zemini kötü olan yerlerde ciddi bir şekilde hissedildi. Bu deprem ve artçılarının bir şekilde enerjiyi boşalttığını söyleyebiliriz. Ancak orada sıkışma çok büyük. Fayın Trakya tarafındaki parçası 1912 yılında kırılmıştı. Doğu tarafındaki parçası da daha önceki yıllarda kırıldı. Ancak Marmara Bölgesi'nin ortasında kalan parçada çok ciddi sıkışmalar oldu. 'Enerji boşaldı' desek de o bölgede sıkışma devam ettiği için İstanbul'un 7 ve üzeri büyüklükte bir depreme hazırlıklı olması gerekiyor. Ayrıca İstanbul'da ana şok 6.2 olunca büyüklüğü 5.5'e kadar gidebilen artçı depremler 1-2 hafta devam eder" dedi.

'TEK NEDENİ ZEMİN BÜYÜTMESİ'

Silivri açıklarında meydana gelen depremin İzmir'de hissedilmesini değerlendiren Öziçer, "Bunun tek nedeni zemin büyütmesi. Kayalık zeminde ivmesi ve şiddeti çok küçükken; kumlu, suya doygun zeminlerde çok fazla oluyor. Deprem dalgaları 500 kilometre sonra durulmuşken, İzmir ve çevresine geldiğinde alüvyon tabakanın çok derin olması nedeniyle kendine gelerek daha büyük bir genliğe, güce ve ivmeye sebebiyet veriyor. İzmir'e ve çevresinde 500 kilometre uzaklıkta meydana gelen bir depremi hissetmenin en büyük nedeni bu" dedi.

'BİZİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ'

İzmir'de depremin en çok hissedildiği yerlerin zeminin zayıf olduğu yerler olduğuna dikkati çeken Öziçer, ana kaya mesafesinin daha derin olduğu Buca, Gaziemir, Bornova'nın ve Çiğli üst taraflarında, Evka bölgelerine deprem dalgalarının daha az vurduğunu, kıyı şeridine yakın Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak, Güzelbahçe, Narlıdere ilçelerinin alüvyon tabakasının yüksek olmasından kaynaklı depremi daha şiddetli hissettiğini söyledi. Öziçer, "Deprem dalgaları 6.2 büyüklükte, 500 kilometrede uzaklıkta olduğu halde bile bizi ciddi şekilde etkiledi. İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğüne meydana gelebilecek bir depremin İzmir'de zemini alüvyon tabakanın derin olduğu yerlerde korkutması, ciddi bir şekilde panik yaratması muhtemel" diye konuştu.

'EN AZ İSTANBUL DEPREMİNDEKİ KADAR RİSK VAR'

Öziçer, "İzmir, fay karakteri ve birçok irili ufaklı fayların olmasına bakıldığında Kuzey Anadolu Fay Hattı kadar uzun, derin enerji birikimi yüksek olan faylardan oluşmuyor. O nedenle 7 üzeri deprem üretilmesi çok da mümkün değil. Ancak İzmir ve çevresinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem bile olsa yapılaşmanın yüzde 70-80'inin zeminin zayıf olduğu bölgelerde olduğu, oradaki binaların da miadını doldurmuş olmasından dolayı en az İstanbul depremindeki kadar risk var. İzmir'de meydana gelecek daha düşük bir depremde can kayıpları anlamında riski, İstanbul'dan daha yüksek" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

İstanbul, Silivri, Deprem, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir Depremi Hissederken Zemin Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

13:16 Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
13:08 İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:44:04. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Depremi Hissederken Zemin Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.