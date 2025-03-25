Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek - Son Dakika
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Yaşam

Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle kara yollarında tedbirler alındığını duyurdu. Bayram boyunca trafiğin Akıllı Ulaşım Sistemleriyle anlık olarak yakından takip edileceğini bildiren Uraloğlu, bu süreçte trafik levhalarının kontrolünün yapıldığını, yol yapım ve bakım çalışmalarına ara verilebileceğini aktardı.

25.03.2025 15:13
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarında alınan Ramazan Bayram'ı tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal karayolu ağında tüm önlemlerin alındığının altını çizdi.

Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan takip edilecek

"TURUNCU EKİPLERİMİZ 7/24 ÇALIŞACAK"

Vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında Turuncu Ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmaya devam edecek. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan takip edilecek

"BAYRAM TRAFİĞİ AUS'TAN ANLIK TAKİP EDİLECEK"

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezinde, her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izleme ve takiplerin yapılacağını kaydeden Uraloğlu, "Karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor." şeklinde konuştu.

YOL BAKIM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLEBİLECEK

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini söyledi. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceklerinin de altını çizdi.

Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan takip edilecek

TRAFİK LEVHALARI KONTROL EDİLDİ

Karayolu ağının kontrol edilerek trafik işaret levhalarında, oto korkuluklarında, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklerin tamamlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kirlenen levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür olmasını sağladık. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları yerleştirildi. Değişik nedenlerle taşıt yolundaki daralmalarda ise, heyelan nedeniyle trafiğe elverişli olmayan kısımlarda onarım yaklaşım levhaları kullanılarak trafik yönlendirilecek."

Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan takip edilecek

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayatidir." dedi.

Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan takip edilecek

BAKAN URALOĞLU'NDAN UYARILAR

Uraloğlu, sürücülerin yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymalarının ve belirtilen hız limitini aşmamalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, tatil gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturduğunun altını çizerek, "Ayrıca vatandaşlarımız ülke genelinde yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünden takip edebilirler." şeklinde konuştu.

Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS\'tan anlık takip edilecek

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Son Dakika Yaşam Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Batuhan Işık:
    hepsi reklam fıs hizmet sıfır istifa edin gereksiz bakanlar 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    4 kameradan tüm yolları görebiliyormu..hepsi şov 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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