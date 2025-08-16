Marmara Depremi'nin Sesine Dönüştürüldü - Son Dakika
Yaşam

Marmara Depremi'nin Sesine Dönüştürüldü

Marmara Depremi\'nin Sesine Dönüştürüldü
16.08.2025 17:39
1999 Marmara Depremi'nin titreşim frekansları, Dr. Livaoğlu tarafından sese dönüştürüldü.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki 'Marmara Depremi'nin titreşim frekansları, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından sese dönüştürüldü. Livaoğlu, "Toplumsal hafızayı tekrar canlandırmak adına 26 yıl önceki bu yıkıcı deprem işitilebilir ses formuna dönüştürüldü" dedi.

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve 45 saniye süren Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki 'Marmara Depremi'nde; 17 bin 480 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin 26'ncı yıl dönümünde, depremin titreşim frekansları KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Hamdullah Livaoğlu tarafından sese dönüştürüldü.

Livaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dijitalleşmenin hızla yükseldiği milenyum çağına girerken Türkiye 17 Ağustos 1999'da büyük bir deprem ile sarsıldı. Yıkım ve can kayıplarımızın olduğu yüzyılın bu son felaketinde Türkiye acılardan ders çıkardı ve çıkarıyor. Sismoloji ve Deprem Mühendisliği alanında hızla kantitatif adımlar kateden ülkemiz yeni felaketlere hazır olma yolunda ilerliyor. Toplumsal hafızayı tekrar canlandırmak adına 26 yıl önceki bu yıkıcı deprem işitilebilir ses formuna dönüştürüldü. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide nicel bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

