Melissima, dünyaca ünlü Environ lansmanına ev sahipliği yaptı

Yaşam

İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile Environ markasının Türkiye lansmanı Melissima Erenköy'de gerçekleştirdi, katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşadı.

İSTANBUL'UN ÖNDE GELEN SİMALARI MELISSIMA ERENKÖY'DE AĞIRLANDI

Söz konusu cilt bakımı olunca en iyiyi talep eden ve cildinin en iyisine layık olduğunu bilen kadınların Environ markasına ilgisi büyüktü. İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Melissima CEO'su Elif Karakışla, "Peptidlerin, antioksidanların ve etken maddelerin kraliçesi A vitamininin eşsiz kokteyli olan Environ protokollerimiz çok seviliyor. Cildinize iyi bir yatırım yapmak, hassasiyet yaşamadan gençleştirici önlem almak için ideal rutinler. Çok parlak, çok nemli ve muazzam bir aydınlık cilt ile bu kış size çok iyi gelecek." dedi.

Elif Karakışla

Environ Türkiye Distribütörü Melodi Karabağ ise, "Bugün burada sektörün öncülerinden Melissima'nın çatısı altında bu daveti yapmaktan ve sevgili Elif Karakışla ile dört yıldır beraber başarılı işlere imza atmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bilimsel araştırmalar sonucunda, cildin erken yaşlanmasının temel nedeninin A vitamini eksikliği olduğu kanıtlandı. Bu bilimsel çalışmada imzası bulunan dünyanın en iyi altı plastik cerrahından biri olan Dr. Des Fernandes, içeriğinde yüksek oranda A vitamini olan Environ ürünlerini geliştirdi. FDA onayı alan Environ, cildimizin yapısında doğal olarak bulunan retinil palmitat'ı üretmeyi başarmış ve buna patent almıştır. Bu molekül ile yaz-kış kullanılabilen, hassasiyet yaratmadan çalışan en güvenli A Vitamini Terapisi olma özelliğini taşımaktadır." diyerek konuşmasını bitirdi.

Melodi Karabağ

ENVİRON HAKKINDA

Environ, gücünü bilim, güzellik ve bakımdan alan dünyaca ünlü ve sevilen bir Profesyonel Cilt Bakım markasıdır. Cildin de bir hayatı olduğuna ve hayat boyu güzel ve sağlıklı bir görünüm için cildin "oksijeni" olan A Vitaminine ihtiyaç duyduğuna inanırız.

A Vitaminin cilt bakım ürünlerinin formüllerine dâhil edilmesi çığır açıcı bir gelişme oldu. Dünyanın önde gelen beş plastik cerrahından biri olarak gösterilen Dr. Des Fernandes; bu alanda öncülük ederek, 1980lerde A vitamini ve antioksidanları başarılı bir şekilde bir kozmetik ürününde ilk kullanan kişi olmuştur.

Environ'un Grup Başkanı ve Genel Müdürü Val Carstens kardeşine duyduğu güvenle, henüz fabrikayı kurmadan önce bu kremleri aile ve arkadaşlarına satmaya başlamıştır. Böylece bir hayalden doğan Environ Skin Care markası, bugün 70'den fazla ülkede 140'ın üzerinde ürünle küresel bir başarıya imza atmıştır.