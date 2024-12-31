Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı - Son Dakika
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Yaşam

Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı

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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında Fatih Cibali'de kiracı olarak oturduğu ev, 10 milyon lira değer biçilerek satışa çıkarıldı. Orhan Kemal'in 35'e yakın eserini bu evde yazdığı biliniyor. Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, "Evi satışa çıkarmışlar, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

31.12.2024 14:47  Güncelleme: 15:23
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Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında Fatih Cibali'de kiracı olarak oturduğu ev satışa çıkarıldı. Mülk sahibi tarafından emlakçı aracılığıyla satışa çıkarılan eve 10 milyon lira değer biçildi. Orhan Kemal'in 35'e yakın eserini yazdığı eve İstanbul dışında Ankara ve Antalya'dan da talip çıktı.

"KÜTÜPHANE OLABİLİR"

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, satışa çıkarılan evle ilgili "Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orası yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan, o evde çekilen fotoğraflar var. Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir. Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir" diye konuştu.

"CİBALİ'DEKİ EVDE DOĞDUM"

Orhan Kemal'in oğlu olan Işık Öğütçü, "Orhan Kemal'in dördüncü çocuğuyum. Bugünlerde çok gündemde olan Cibali'deki evde ben dünyaya geldim. Zaten 1954-1966 arasında bir 12 yıllık yaşanmışlık orada söz konusu. Ben de ilkokul 2'ye kadar oradaydım. Babamın 35'e yakın eseri orada yazıldı. Ayrıca; 'Suçlu', 'Sokakların Çocuğu', 'Müfettişler Müfettişi', 'Üçkağıtçı', 'Evlerden Biri', 'Bir Filiz Vardı' gibi kitapları o semtten söz eder. Çok önemli bir semttir Cibali. Bizim 12 yıllık yaşam sürecimizde acı tatlı anılar var. Daha sonra oradan taşındık. Babam 1951'de Adana'dan İstanbul'a göç edip ölümüne kadar tam 5 tane yer değiştirdi. En uzun kaldığı Cibali'deki yer. 2000 yılında ben şu anda bulunduğumuz Cihangir'deki müzesini açtım" dedi.

Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı

"2010'A KADAR OLAN SÜREÇTE EVİ ALABİLİRDİM"

Öğütçü, "Tabi hep o ev hatırımda. 'Ne yapabilirim, satış olabilir mi?' diye ben sahiplerine de ulaştım. Hatta babamın kiracılığını yaptığı o evin sahibiyle de görüştüm. Bizimkileri çok iyi anlıyordu; ama o sırada böyle bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Daha sonraki süreçte bir ara satışa çıkardılar. Bugün sözü edilen rakamın da çok çok altında bir rakamdı. Ben gittim hem binaya alıcı gözle bir daha baktım. Hem de tabi imkan meselesiydi. İlk 2000-2010'a kadar olan süreçte olsaydı belki hiç kaçırmazdım hemen alabilirdim. Fakat sonra ekonomik durum biraz daha yavaşlayınca alma olayından vazgeçtim. 2018-2019 yılları arasında sanırım evin çökme tehlikesi, yıkılma durumu söz konusu olur diye basın bayağı bir ilgi gösterdi. Bu haberleri gören Valilikten makamlar ilgilenmişler. Hatta ben isimlerini de aldım. 'Biz Valilik olarak, İstanbul Valiliği olarak ilgileniyoruz. Burayı alacağız' dediler. Fakat sonra galiba yine bir doğal afet oldu. O proje yine kaldı" şeklinde konuştu.

"EVİ SATIŞA ÇIKARMIŞLAR, ŞAŞIRDIM"

Öğütçü, "Fatih Belediyesi sağ olsun, binanın biraz bakımını yaptı, boyasını yaptı. Binanın üstüne de ben bilgileri verdim 'Orhan Kemal burada oturmuştur' diye bir tabela da koydular ve o süreçte hem başkana teşekkür ziyaretinde bulunduğumda 'Evi bir kültür mirası olarak alabilirler mi? Fatih Belediyesi bu şekilde değerlendirebilir mi?' diye söyledim. Onlar da 'Bir araştıralım' dediler fakat oradan da yine bir şey çıkmadı. Şu son süreçte de çeşitli makamlarla hep görüştüm. İBB ile de görüştüm, Valilik makamı, Fatih Belediyesiyle hep görüştüm. Bugün geldiğimiz noktada ben de basından öğrendim. İlanlar var; evi satışa çıkarmışlar, çok şaşırdım" dedi.

Orhan Kemal\'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı

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Son Dakika Yaşam Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Berkay Yıldırım:
    oğlu git al ozamsn bukadar degerliyse ev devlet her yazarın oturdugu evi alıp kutphanemi yapacak saçmalamış o kadar deger veriyosan satın al evi reklamını yapma 14 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    çok saçma. neden niçin bu kadar para versinler ki. 10 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    normal 3 2 Yanıtla
  • Fk:
    o ev beş kuruş etmez neyine oparayi biciyor kim alır 4 0 Yanıtla
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