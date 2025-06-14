Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü - Son Dakika
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Yaşam

Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü

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Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü
14.06.2025 15:21  Güncelleme: 15:50
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Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü
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Reklam, sinema ve dizi projelerinde yer alan oyuncu Kısmet Ekim Tekinbaş, İstanbul'daki sanat kariyerini geride bırakarak memleketi Trabzon'un Araklı ilçesindeki köyüne yerleşti. Deprem korkusu ve doğa özlemiyle radikal bir karar alan Tekinbaş, harabe haldeki baba evini usta desteği almadan kendi çabalarıyla onardı. Köy hayatına sıfırdan adapte olan oyuncu, ''Buraya ölmeye geldim, geri dönmeyeceğim

İstanbul'daki şehir hayatını ve sanat kariyerini geride bırakan Kısmet Ekim Tekinbaş (44) memleketi Trabzon'un Araklı ilçesindeki mahallesine dönerek yeni bir yaşam kurdu. Deprem korkusu ve doğaya özlemle yola çıkan Tekinbaş, yıllardır tek başına köyde hem üretim yapıyor hem de yaşam alanını kendi elleriyle inşa ediyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan Kısmet Ekim Tekinbaş, reklam, sinema ve dizi alanlarında çeşitli projelerde yer aldı. Ancak büyük şehirde yaşamanın stresinin ve özellikle İstanbul'daki deprem kaygısının etkisiyle radikal bir karar vererek ailesinin köyüne yerleşti.

Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü

Dünyanın birçok yerini gezen Tekinbaş, Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki baba evine yaklaşık üç yıl önce kesin dönüş yaparak harabe durumdaki evi kimseden yardım almadan kendi çabalarıyla adeta yeniden inşa etti. Usta desteği almadan, evin sıvasından boyasına kadar tüm ağır işleri kimseden yardım almadan tek başına yapan Tekinbaş, asla geri dönmeyi düşünmediğini belirterek "Buraya ölmeye geldim, asla geri dönmem" dedi.

"KÖY HAYATINDA HER GÜN YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Köy hayatı konusunda deneyimi olmadığını dile getiren Tekinbaş, zamanla bu yaşam tarzına alıştığını belirterek, "Trabzonluyum kendimi buraya ait hissediyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunuyum. Reklam, sinema dizi deneyimlerim var. Bir süre önce İstanbul'da deprem korkusuyla yaşayamayacağımı düşünerek Trabzon'a ailemin köyüne dönmeye karar verdim. Bu benim için çok büyük bir karardı. Çünkü tek başıma yaşamak ve buradaki işleri tek başıma yapmak zorunda idim. Bunu göze alarak köyüme geldim. Öğrenmenin yaşı olmadığını fark ettim. Burada karşılaştığım her zorluk bana yeni bir şey öğretti. Karadenizlinin çalışkanlığı bende de varmış, bunu buraya gelince anladım. Buradaki yeşillikler hayatımda hiç görmediğim güzellikte. Ne kadar baksam da doyamıyorum" ifadelerini kullandı.

EVİNİ KENDİ ELLERİYLE YAPTI, TOPRAĞIYLA BAĞ KURDU

Sanatla iç içe bir hayat sürdüğü için mimarlık ve tasarım konularına da ilgisi olduğunu kaydeden Tekinbaş, "Videolar izledim, insanlara sordum ve bu yapıları kendi kararlarımla yaptım. Yaklaşık üç yıldır gece gündüz çalışarak buraları bu hale getirdim," şeklinde konuştu.

"BURADA HUZUR VAR"

Köy yaşamının sanılanın aksine çok üretken ve huzurlu olduğunu belirten Tekinbaş, "Ektiğim sebzelerden yemek yapıyorum, deri çanta dikiyorum. Burada hep meşgulsünüz, iş hiç bitmiyor. Gürültü yok, araba sesi yok, huzur var. Buraya ölmeye geldim, asla geri dönmem. Buradaki hayatı hiç hayal etmemiştim. Tek başıma olduğum için burada tek başıma yapamayacağımı düşündüm. Kendime ait bir aracım yok her şeyi sırtımda taşıyacağımı da biliyordum. Burada geldikten sonra buradaki hayatın muhteşem olduğunu anladım. Hiç araba sesini duymadığım üst kat komşumun gürültüsüyle yaşamadığım bir yer olduğunu fark ettim. Burada hiç iş bitmediği için sıkılmıyorum. Ektiğim sebzelerden yemeğimi yapıyorum, deri çanta dikiyorum. Dolayısıyla burada hep meşgulsünüz. Burası gerçekten huzurlu bir ortam. Asla geri dönmem buraya ölmeye geldim. Dünyanın birçok yerini gezdikten sonra buradaki hayatın ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Portekiz, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya ve Fas'a gittim. Ama dünyanın hiçbir yerinde bana ya da babama ait bir toprak verilmeyecek. Bu yüzden Araklı'ya geldim. Burası muhteşem. Kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. Burada kalacağım ve burada öleceğim" diye konuştu.

"ELİ YATKINDI, HER ŞEYİ KENDİ BAŞINA YAPTI"

Tekinbaş'ın amcası Ali Tekinbaş ise yeğeninin gayretinden övgüyle bahsederek, "Herhangi bir eğitim almadı ama eli yatkındı. Evini kendi becerisiyle yaptı. İstanbul'dan küçük yaşta gitmişti ama burası onun baba ocağı. Şimdi buraya uyum sağlamaya çalışıyor. İstanbul'daki yaşamla burası çok farklı" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Trabzon, Magazin, Deprem, Araklı, Kısmet, Sinema, Yaşam, Dizi, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Engin Akbıyık:
    Kim ki bu zat ne duydum ne gördüm. bu site de neye haber yapacağını bilemedi 27 0 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    Ben tanıyamadım kim ki bu 16 0 Yanıtla
  • 25041981:
    para bitince döner 9 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    madem nab ocağın bu kadar güzeldi niye cikipta gittin 7 0 Yanıtla
  • barbaros112:
    Bu Kim. 3 0 Yanıtla
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