Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili endişelendiren sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili endişelendiren sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü profesörden 5.8\'lik depremle ilgili endişelendiren sözler
03.06.2025 11:01  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü profesörden 5.8\'lik depremle ilgili endişelendiren sözler
Haber Videosu

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Marmaris açıklarındaki 5,8'lik depremin ardından Haberler.com'da Melis Yaşar'a değerlendirmelerde bulundu. Pampal, ''Bölgede 9 büyüklüğüne kadar yıkıcı depremler olabilir, daha büyükleri mutlaka gelecek'' dedi.

Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Haberler.com'dan Melis Yaşar'a değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin Girit-Rodos hattı, Strabo Pliny hendekleri ve Fethiye- Burdur transform fayı gibi aktif fay hatları üzerinde olduğunu belirtti. Bu fayların 9 büyüklüğüne kadar yıkıcı depremler üretebileceğini söyleyen Pampal, "Bu bölgede daha büyük depremler mutlaka olacak, hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE 9 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR YIKICI DEPREMLER OLABİLİR"

Depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "5,8'lik bir deprem çok büyük bir deprem değil. Ancak bölge, Girit-Rodos hattı dediğimiz hat ve bu bölgeye çok yakın olan Strabo Pliny Hendekleri dediğimiz hendekler, transform faylar var. Fethiye Burdur transform fayı söz konusu bunlar aktif ve levha sınırlarında etkili olan faylar, tektonik hatlar. Türkiye'de Burdur fayının üzerinde büyük yıkıcı bir deprem yaşandı. Ege Adaları'nın pek çoğu bu volkanik faaliyet sonucu oluşuyor. Güneydeki Afrika'yla Kuzeydeki Anadolu'nun sınır altı önemlidir. 9'a kadar hareketli, yıkıcı deprem üretiyor. Bölgede yıkıcı depremlerin olması sürpriz değil." dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal Marmaris depremini değerlendirdi: Daha büyükleri gelecek

"HİÇ ŞÜPHE YOK, DAHA BÜYÜK DEPREMLER GELECEEK"

Bölgede daha büyük depremler olabilir mi? sorusunu yanıtlayan Pampal, "Bunlara haberci diyebiliriz ama daha büyüğünü getirir demek çok doğru olmayabilir. Daha büyüğü zaten olacak yani var. Bu bize diyor ki burası hareketli, burada yakın geçmişte 8-8,5 depremler ürettim ben diyor. Daha büyükleri gelecek. Buna hiç şüphe yok. Burası çünkü dünyanın böyle birkaç levhasının yeri yani Anadolu levhası diyoruz. Ege'nin içinde, Rodos'un güneyinde, Kıbrıs'ın güneyinden geçen Kıbrıs ve Helen yayları var." ifade etti.

14 YAŞINDAKİ AFRANUR PANİK ATAK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan; depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Marmaris, Antalya, Denizli, Marmara, Sözler, Deprem, Yaşam, Dünya, İzmir, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili endişelendiren sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Demirci:
    Her depremden sonra böyle andavallar çıkıyor neden deprem olmadan önce uyarılar yapmıyon 10 7 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Al buyur burdan yak yeni bir felaket tellalcımız oldu nur topu gibi 10 7 Yanıtla
  • Emre Sivri:
    Hocaman 9 şiddeti demek biz vandan çıkarız o sallatıda agzından bal damlıyor maşallah 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 05:07:45. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili endişelendiren sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.