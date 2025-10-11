Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü - Son Dakika
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

11.10.2025 16:34
11.10.2025 16:34
Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı. Paranın sahibi, yıllar önce Almanya'da benzer bir iyilik yaptığını söyleyerek, "Demek ki iyilik gerçekten karşılıksız kalmıyor" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünü kullanan şoför Ümit Tosun, seferini tamamlayıp son durağa geldiğinde araç içinde yaptığı kontrol sırasında bir koltuk üzerinde poşet fark etti.

OTOBÜSTE UNUTULAN PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Poşeti açan Tosun, içinde yüklü miktarda para olduğunu görünce durumu hemen amirlerine bildirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu içinde 103 bin lira bulunan poşetin yolculardan Mehmet Karaman'a ait olduğunu belirledi. Karaman'a ulaşılarak poşet teslim edildi.

"YAPILAN İYİLİK BİR ŞEKİLDE İNSANA DÖNÜYOR"

Parasını teslim alırken duygulanan Mehmet Karaman, "Yıllar önce Almanya'da 700 mark para bulup sahibine ulaştırmıştım. Bugün benzer bir durumu kendim yaşadım. Allah bu dürüst şoförden razı olsun. Demek ki yapılan iyilik bir şekilde insana geri dönüyor" dedi.

"BEN SADECE GÖREVİMİ YAPTIM"

Dürüstlüğüyle takdir toplayan şoför Ümit Tosun ise, "11.40 seferinde çalışıyordum. Bir yolcumuz İskenderun merkez Mursaloğlu durağında indi. Seyir halindeyken dikiz aynasından koltuk üzerinde bir poşet fark ettim. Kontrol ettiğimde içinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Hemen amirlerime durumu bildirdim. Ekiplerimizle birlikte poşetin sahibine ulaştık. Paranın miktarını teyit ettikten sonra tutanakla kendisine teslim ettik. İçinde 103 bin lira vardı. Ben sadece görevimi yaptım. Herkesin yapması gereken buydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

