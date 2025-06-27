Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor - Son Dakika
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Yaşam

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Sakarya, Türkiye\'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
27.06.2025 16:50
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Sakarya, İstanbul'un ardından metrobüs hattına sahip ikinci şehir olmak için gün sayıyor. ilk sefer, 16,5 kilometrelik Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki kısımda 29 Haziran Pazar günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Sakarya'yı metrobüs heyecanı sardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasında tamamlanan 16,5 kilometrelik kısmında gerçekleştirecekleri tanıtım törenine tüm vatandaşları davet etti.

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

İSTANBUL'UN ARDINDAN İKİNCİ ŞEHİR OLACAK

İstanbul'un ardından Türkiye'de metrobüsle ulaşımı başlatacak ikinci şehir olacak Sakarya'da, Büyükşehir'in kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yatırımı ilk günden bu yana yakından takip eden Başkan Alemdar, son süreçte ise her gece mesai yapan çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

19,5 KİLOMETRELİK TRAFİKSİZ HAT

Tamamlandığında Şehir Hastanesi ve Adapazarı Gar Meydanı arası 19,5 kilometrelik hattı trafiksiz ve kolay ulaşımla buluşturacak olan Büyükşehir, 1. Etapta Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta ilk seferi vatandaşlarla birlikte yapılacak.

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

HER BİR DURAK 'AKILLI TEKNOLOJİYLE' DONATILDI

Hazırlıklar çerçevesinde son teknoloji körüklü araçlar giydirildi, hazırlandı. Öte yandan Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine kadar olan noktalarda istasyonların montajları tamamlandı. Her bir durağı 'akıllı teknolojiyle' donatan Büyükşehir, ilk sefer için her şeyi hazırlıyor.

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

PAZAR GÜNÜ 18.00'DA İLK SÜRÜŞ

Başkan Yusuf Alemdar, pazar akşamı Valilik Kavşağı'nda (Cami önünde) 18.00'da ilk seferi vatandaşlarla birlikte gerçekleştireceklerini ifade ederek tüm Sakarya'yı bu heyecana ortak olmaya davet etti. Başkan Alemdar, "Söz verdiğimiz 30 Haziran tarihinden de önce, 29 Haziran Pazar akşamı ilk sefere çıkacağız. Tüm Sakarya'yı bu gurura, sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Öz kaynaklarımızla 6 ayda hayata geçirdiğimiz bu proje şehir ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Bu ulaşımda attığımız güçlü bir adım olacak. Sakarya'mız inşallah aynı mutluluğu Raylı Sistem'de de yaşayacaktır. Gayretimiz hep en üst seviyede ve biz şehrimize icraatlarımızla iz bırakmak için Allah'ın izniyle durmayacağız" diye konuştu.

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

TANITIM TÖRENİ GAR MEYDANI'NDA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, pazar günü 18.00'da Valilik Kavşağı'ndan şehir merkezine ilk metrobüs seferini gerçekleştirecek. Tanıtım töreni ise Gar Meydanı'nda metrobüsün durağa yanaşmasıyla birlikte gerçekleştirilecek.

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

TESTLER BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Törenin ardından ise trafik ve yaya alışkanlıkların kazanılması, metrobüs hattındaki sistemin kontrollerini sağlamak için test sürüşleri bir süre daha devam edecek. Bu uygulama neticesinde oluşabilecek sorunlar tespit edilerek, çözüme kavuşturulacak. Metrobüslü ulaşıma sürücülerin ve yayaların alışması, testlerin tamamlanmasıyla birlikte resmen seferler başlatılacak.

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Son Dakika Yaşam Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Black:
    mevcut araç yolunu iptal ederek metrobüs hattı olarak kullan.Trafik felç ! yeni yol yok 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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