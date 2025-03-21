Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı\'ndan Hatay\'a Destek Ziyareti

Vakıf Başkan Vekili Nuray Güllü ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretin ilk gününde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi. Görüşmelerde, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve vakfın destek sunabileceği alanlar değerlendirildi. Vali Masatlı, "Hatay, depremin en büyük yıkımı yaşadığı şehirlerden biri. Kentimizi ayağa kaldırmak için her kesimin desteğine ihtiyacımız var," diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

HATAY'DA İFTAR DESTEĞİ

Ziyaretin ikinci gününde vakıf üyeleri, şef Ebru Baybara Demir'in öncülüğünde faaliyet gösteren Gönül Mutfağı ile iş birliği yaparak İskenderun'daki Mevlana İlkokulu'nda öğrencilere öğle yemeği dağıttı. Ardından mutfakta iftar hazırlıklarına destek veren ekip, gün sonunda üç mahallede toplam 1300 kişilik iftar yemeği dağıtımına katkı sağladı.

KADIN EMEĞİNE ÖZEL PROJELER

Vakıf, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Samandağ'daki Gökkuşağı Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Kooperatif üyesi kadınların ürettikleri yöresel gıdaların daha sağlıklı koşullarda saklanabilmesi için iki adet derin dondurucu bağışlandı. Yetkililer, bölgedeki kadın emeğini güçlendirecek projelere verdikleri önemi vurguladı.

Türk Kadınını Güçlendirme ve Kalkındırma Vakfı, Hatay'daki destek çalışmalarının süreceğini ve özellikle kadınların üretime katılımını teşvik eden projelere öncelik verileceğini belirtti.