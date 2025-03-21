Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı\'ndan Hatay\'a Destek Ziyareti

6 Şubat depreminin en ağır etkilediği illerden biri olan Hatay'a destek sağlamak amacıyla Türk Kadınını Güçlendirme ve Kalkındırma Vakfı tarafından üç günlük bir ziyaret gerçekleştirildi. Program kapsamında yetkililerle görüşmeler yapıldı ve çeşitli yardım çalışmaları yürütüldü.

21.03.2025 22:10  Güncelleme: 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıf Başkan Vekili Nuray Güllü ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretin ilk gününde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi. Görüşmelerde, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve vakfın destek sunabileceği alanlar değerlendirildi. Vali Masatlı, "Hatay, depremin en büyük yıkımı yaşadığı şehirlerden biri. Kentimizi ayağa kaldırmak için her kesimin desteğine ihtiyacımız var," diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti

HATAY'DA İFTAR DESTEĞİ

Ziyaretin ikinci gününde vakıf üyeleri, şef Ebru Baybara Demir'in öncülüğünde faaliyet gösteren Gönül Mutfağı ile iş birliği yaparak İskenderun'daki Mevlana İlkokulu'nda öğrencilere öğle yemeği dağıttı. Ardından mutfakta iftar hazırlıklarına destek veren ekip, gün sonunda üç mahallede toplam 1300 kişilik iftar yemeği dağıtımına katkı sağladı.

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti

KADIN EMEĞİNE ÖZEL PROJELER

Vakıf, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Samandağ'daki Gökkuşağı Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Kooperatif üyesi kadınların ürettikleri yöresel gıdaların daha sağlıklı koşullarda saklanabilmesi için iki adet derin dondurucu bağışlandı. Yetkililer, bölgedeki kadın emeğini güçlendirecek projelere verdikleri önemi vurguladı.

Türk Kadınını Güçlendirme ve Kalkındırma Vakfı, Hatay'daki destek çalışmalarının süreceğini ve özellikle kadınların üretime katılımını teşvik eden projelere öncelik verileceğini belirtti.

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti
Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti

6 Şubat Depremi, 3-sayfa, Deprem, Eğitim, Yaşam, Hatay, Hatay, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:40:15. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement