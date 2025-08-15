Türkiye'de İlk Siyam İkizi Caretta Yavruları - Son Dakika
Yaşam

Türkiye'de İlk Siyam İkizi Caretta Yavruları

Türkiye'de İlk Siyam İkizi Caretta Yavruları
15.08.2025 17:50
Manavgat'ta nadir bulunan siyam ikizi caretta caretta yavruları 'Yosun' ve 'Mercan' olarak adlandırıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Titreyengöl sahilinde yapılan yuva taramasında, siyam ikizi caretta caretta yavruları bulundu. Türkiye'de ilk kez canlı tespit edildiği belirtilen yavrular, 'Yosun' ve 'Mercan' adı verilip korumaya alındı. Prof. Dr. Hakan Sert, kaplumbağaların ayrılma ihtimalinin yüzde 60 olduğunu söyledi.

Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl sahilinde 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen yuva taramasında, nadir rastlanan siyam ikizi caretta caretta türü deniz kaplumbağası yavruları bulundu. DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği ekipleri tarafından kumun altında tespit edilen siyam ikizi yavrular, çıkarıldı. 'Yosun' ve 'Mercan' adı verilen yavrular derneğin bakım merkezine götürülüp, korumaya alındı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve DEKAFOK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, yavruların yapışık ikiz olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Her canlıda görülebilen bir durum. 10 bin ikizden biri ayrılamaz şekilde gelişiyor. Organların birleşme durumuna göre yaşama şansları değişiyor. Omurga birleşmişse ayrılması zor, karaciğer ortaksa ayrılması daha kolay. Şu anda röntgen çekimleri ve veteriner incelemeleri sürüyor. Ayrılma ihtimalleri yüzde 60 civarında ama operasyonun maliyeti ve uygulanabilirliği de değerlendiriliyor" dedi.

'NADİR BİR VAKA'

Prof. Dr. Sert, yavruların kumdan çıkamamasının nedenini de şöyle açıkladı:

"Normalde yukarı doğru kazarak çıkarlar. Ancak ikizlerin kolları farklı yönlere kazdığı için çıkamamışlar. DEKAFOK ekibi tarafından yuvada fark edilip çıkarıldılar. Bilimsel olarak çok nadir görülen bir vaka. 25 yıllık deneyimimde bu tür örneklerle çok az karşılaştık. Genellikle yuvada ölü bulunurlar. Bu bireyler erken fark edildiği için yaşıyor."

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ TESPİT EDİLDİ'

DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği Kurucu Başkanı Seher Akyol, siyam ikizi caretta carettaların Türkiye'de ilk kez canlı tespit edildiğini belirterek, "10 kilometrelik Sorgun Side sahilinde her gün devriyelerimizi sürdürüyoruz. İlk anne gelişiyle işaretlediğimiz yuvalardan yavrular çıkmaya başladı. Kontrol açışında bir siyam ikiziyle karşılaştık. Daha önce İtalya ve Barcelona'da görülmüş ama Türkiye'de hiç rastlanmamıştı. Bu bizim için bir ilk ve sürpriz oldu. Gayet sağlıklılar. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü ile koordineli çalışıyoruz. DEKAFOK Eğitim Araştırma Merkezi'nde yavruların bakımını sürdürüyoruz. Umuyoruz ki yaşatabiliriz" diye konuştu.

DEKAFOK yetkilileri, yavruların sağlık durumunu yakından takip edip, akademik verilerle belgeleme çalışmalarını sürdürürken, siyam ikizlerinin ayrılma kararının yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

