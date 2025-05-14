Yarım Asırdır Yorgancılık Yapıyor - Son Dakika
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Yaşam

Yarım Asırdır Yorgancılık Yapıyor

Yarım Asırdır Yorgancılık Yapıyor

İbrahim Yılmaz, 50 yıldır sürdürdüğü yorgancılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

14.05.2025 10:09
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ANTALYA'da yarım asrı aşkın süredir yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz (69), unutulmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Ekonomik şartlar, çırak sıkıntısı ve hazır ürünler nedeniyle mesleğin geleceğinden endişeli olan Yılmaz, " Türkiye'nin herhangi bir yerine gideyim, sadece sanatımı icra ederek günlük ihtiyacımı karşılayabilirim. Ama değerini bilen kalmadı" dedi.

Yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz, 50 yılı aşkın süredir sürdürdüğü baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yorgancılığa 1971 yılında babasının yanında çırak olarak başlayan Yılmaz, "Babamın her işine yardım ederek hem öğüt dinleyerek hem de uygulayarak 3-4 yıl içinde öğrendim" diye konuştu. El işçiliğiyle yorgan dikmeye devam eden İbrahim Yılmaz, ekonomik zorluklar, çırak yetişmemesi ve hazır ürünlere yönelim nedeniyle mesleğin unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

'EL İŞÇİLİĞİ FİYATIMIZA YORGAN SATILIYOR'

Eskiden her gelin için özel olarak dikilen ipek yorganların artık tercih edilmediğini belirten Yılmaz, "Hayat pahalılığı nedeniyle ipek yorgan yaptıran neredeyse kalmadı. Oysa eskiden en az bir tane mutlaka yapılırdı. Şimdi düz yorgan yapılıyor çünkü nevresim içine giriyor ve daha ucuz" ifadelerini kullandı.

Geçmişte el emeğiyle yapılan motifli, kabartmalı yorganların artık ilgi görmediğini söyleyen İbrahim Yılmaz, "Sanatımızı yozlaştıran şey, ucuzluk. Vatandaş makine yorganına yöneliyor çünkü bizim el işçiliği fiyatımıza yorgan satılıyor" dedi.

22 METREKAREDE ÇALIŞIYOR

1999'dan bu yana aynı dükkanda çalıştığını belirten Yılmaz, "Aslında imalathane ve kabartma bölümü ayrı olmalı ama ekonomik koşullar nedeniyle hepsini 22 metrekarede yapıyoruz. İkinci bir yer tutmak mümkün değil" diye konuştu. Son yıllarda vatandaşların yeniden yün yorgan diktirmeye başladığını söyleyen İbrahim Yılmaz, "Eski yorganlarını getirip içini yıkatıyorlar, yeniden diktiriyorlar. Bu hareketlilik özellikle yaz sonu ve sonbaharda artar. Kışa hazırlık başlar" diye konuştu.

Yorgancılığın halen geçerli bir meslek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin herhangi bir yerine gideyim, sadece sanatımı icra ederek günlük ihtiyacımı karşılayabilirim. Ama değerini bilen kalmadı. Bu meslek altın bileziktir" diye konuştu. Elle dikilen yorganın halen tercih edildiğini ancak fiyat farkı nedeniyle alınamadığını belirten İbrahim Yılmaz, "Vatandaş makine istemiyor, el işi arıyor. Ama fiyat farkı yüzünden hazır yorgana kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

'EN GENÇ YORGANCI 55 YAŞINDA'

Çırak bulmakta zorlandıklarını aktaran Yılmaz, "Şu an ne çırak ne kalfa var. Bu işi en genç yapan kişi bile 55 yaşında. Gençler kısa sürede öğrenilen daha basit işlere yöneliyor. Oysa yorgancılık bir zanaat ve sabır gerektiriyor" ifadelerini kullandı. Mesleğin kaybolan zanaatlar listesine alındığını hatırlatan İbrahim Yılmaz, "Vergi dairesinde kaydımız var ama başka hiçbir destek yok. Pamuk pahalı, işçilik pahalı ama çırak yine de bulunamıyor. Halk eğitim kursları artırılmalı, insanlar bu mesleği tanımalı" dedi. Yorgancılığın kadınlar için de bir meslek alanı olabileceğini belirten Yılmaz, "Kadınlar bunu ikinci iş olarak yapıyor. Oysa tek başına yapsalar asgari ücretin üzerinde kazanç sağlayabilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İbrahim Yılmaz, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yarım Asırdır Yorgancılık Yapıyor - Son Dakika

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