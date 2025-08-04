Yeniköy Karpuz Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yeniköy Karpuz Festivali Coşkuyla Kutlandı

Yeniköy Karpuz Festivali Coşkuyla Kutlandı
04.08.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de düzenlenen festivalde karpuz ikramı, yarışmalar ve konserle renklendi.

ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, coşkulu anlara ve renkli etkinliklere sahne oldu. Arnavutköy'ün bereketli topraklarında yetişen ve tadıyla ün salan Yeniköy karpuzu, artık sadece bir ürün değil, Arnavutköy'ün tescillenmiş markalarından biri haline geldi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, bölgenin sembolü haline gelen Yeniköy karpuzunun marka değerini pekiştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Yeniköy Sahili'nde gerçekleşen festivalde vatandaşlar, sahne gösterilerinden çocuk etkinliklerine, atölyelerden karpuz ikramına kadar birçok renkli faaliyete katıldı. Bereketli topraklardan sofralara uzanan bu lezzet yolculuğu, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle festival, bölge halkı için geleneksel bir kültür etkinliğine dönüştü.

BAŞKAN CANDAROĞLU: 'FESTİVAL ÇİFTÇİMİZE YÜZDE YÜZ KATKI SAĞLADI'

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Yeniköy karpuzunun bugün geldiği noktada güçlü bir marka haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimizde hem üreticilerimizden hem de vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Çiftçilerimiz, festivalin tarımsal berekete yüzde yüz katkı sunduğunu ifade etti. Artık Yeniköy karpuzu yalnızca bölgemizin değil, İstanbul'un da bilinen ve tercih edilen markalarından biri. Bu markayı büyütmek ve yerel ekonomimize katkısını artırmak bizim için büyük bir sorumluluk."

YENİKÖY–KARABURUN DUBLE YOLU GELİYOR

Candaroğlu konuşmasının devamında, vatandaşların uzun süredir beklediği ulaşım müjdesini de paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan mevcut yolun yetersiz kaldığını belirten Başkan Candaroğlu, "Bu konuda defalarca başvurmamıza rağmen herhangi bir adım atılmadı. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak inisiyatif aldık. Kaynağını bulduğumuz ve projesini tamamladığımız 9,5 kilometrelik, çift şeritli duble yol çalışmalarına çok yakında başlıyoruz. Bu sayede Arnavutköy'den Karaburun'a ulaşım artık bir buçuk saat değil, sadece 9 dakika sürecek," diyerek vatandaşlardan büyük alkış aldı.

SAHİLDE YENİ DÖNEM: PLAJ VE REKREASYON ALANLARI

Festivalin yapıldığı sahil hattında iki kilometrelik düzenleme projesi kapsamında, birinci etabın tamamlandığını ifade eden Başkan Candaroğlu, ikinci etabın da önümüzdeki sezon tamamlanarak bölgeye yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve daha düzenli bir plaj alanı kazandırılacağını söyledi.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ, ÜRETİCİLER YARIŞTI

Festival boyunca hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Karpuz taşıma yarışmasında katılımcılar, ellerindeki büyük karpuzları düşürmeden bitiş çizgisine ilk ulaşmak için kıyasıya yarıştı. En ağır karpuz yarışmasında ise üreticiler kendi mahsullerini sergiledi.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan 'karpuz sürükleme parkuru' büyük ilgi gördü. Minikler, kendilerinden büyük karpuzları neşeyle hedefe taşımaya çalıştı. Yüz boyama, balon atölyesi ve şişme oyun gruplarıyla da eğlenceli vakit geçiren çocuklar, festivalin en renkli yüzü oldu.

Her yarışma kategorisinde birinci olan katılımcılara Arnavutköy Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve plaketler takdim edildi.

Yarışmalar boyunca izleyiciler hem eğlendi hem de katılımcıları alkışlarla destekledi.

Ayrıca festival kapsamında 10 ton Yeniköy karpuzu gün boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Soğuk ve dilimlenmiş olarak sunulan karpuzlar, sahil şeridinde adeta karpuz şöleni yaşattı.

FESTİVAL, RUMELİLİ AYHAN KONSERİYLE TAÇLANDI

Günün sonunda sahneye çıkan Rumelili Ayhan, sevilen şarkılarını Arnavutköylülerle birlikte söyledi. Festival alanını dolduran coşkulu kalabalık, konserle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Kaynak: DHA

Arnavutköy Belediyesi, Kültür Sanat, Arnavutköy, Festival, Yeniköy, Yeniköy, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeniköy Karpuz Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Trump’ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
8.8’lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi 8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
09:49
MİT, PKK’nın elindeki iki görevlisini Türkiye’ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
MİT, PKK'nın elindeki iki görevlisini Türkiye'ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
07:39
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
15:40
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
15:31
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
15:06
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
14:51
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu
İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu
14:51
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
14:43
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 10:19:14. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniköy Karpuz Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.