Yerli Pijamalı Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Yerli Pijamalı Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor

Yerli Pijamalı Örümcek Adam Türkiye\'yi Geziyor

Ayaz Salih Koç, 47. durağı Afyonkarahisar'da çocukları eğlendirip, tarihi yerleri tanıtıyor.

02.10.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'ÖRÜMCEK adam' kostümü ve pijamasıyla Türkiye'yi gezmek için yola çıkan, kendisini 'yerli pijamalı örümcek adam' olarak tanıtan Ayaz Salih Koç'un 47'nci durağı, Afyonkarahisar oldu. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Koç, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

İzmir'de yaşayan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgeye gitti. Yanında götürdüğü 'örümcek adam' kostümüyle çocukları eğlendiren Ayaz Salih Koç, bölgedeki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde görev aldı. Deprem bölgesinde yaşadığı olay sonrası giydiği pijama nedeniyle 'yerli pijamalı örümcek adam' olarak anılmaya başlayan Koç, bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Otostopla 1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 46 ili dolaştı. 47'nci şehir olarak Afyonkarahisar'a gelen Koç, Ulu Camii çevresindeki tarihi konakları, Türbe Camii bahçesinde yer alan Mevlevihane Müzesi'ni gezdi. Müze Müdürü Hasan Özpınar, Mevlevihane hakkında Koç'a bilgi verdi. Koç da Özpınar'a kendisini ve hayallerini anlattı.

'HER ŞEHRİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUM'

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gönüllü gittiğini söyleyen Ayaz Salih Koç, "5 bölgede kaldım. Adana, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'da AFAD müdürlerinden çadır kent istedim. Bana çadır verildikten sonra annesini, babasını kaybetmiş çocuklarla ilgilendim. Onlara resim yarışmaları yaptırdım, oyunlar oynattım, onların manevi olarak yanında bulundum. Deprem bölgesi, gerçekten anlatılmaz yaşanır. Ülkemizde bu acı felaketlerin yaşanmamasını diliyorum. Bu olayları yaşadıktan sonra asker ve polis ağabeylere yemek yapma şansımız oldu. Ondan sonra Türkiye'yi gezme kararı verdim. Çıktım bir hikayeye, kendim sosyal medyada videolar çekiyorum. Tarihi yerleri, yöresel lezzetleri anlatan Türk örümcek adam oldum. Her şehirde gezdim, dolaştım, esnafın, çocukların yanına gittim, gençlerle söyleşiler yaptım. Çocukları mutlu ettim, hatta bazen çocukların anneannesi ve babaannesine videolar gönderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Her şehri tanıtmaya devam ediyorum" dedi.

'401 GÜNDÜR YOLDAYIM'

401 gündür yolda olduğunu kaydeden Ayaz Salih Koç, "Şu an 47'nci şehir, Afyonkarahisar'dayım. Buranın simgesi, Mevlevihane Müzesi'ndeyim. Burası da gerçekten huzur verici bir yer. Bütün herkesin görmesini istiyorum. Her şehri tanıtmaya devam edeceğim. Türkiye'yi gezen örümcek adam gezmeye devam edecek. Hayallerim evsizlere, ihtiyacı olanlara, yetimhanedekilere ve SMA'lı hasta çocuklara, huzurevindeki hastalarımıza yardımlar etmek. Hayalimin sonunda bunları başarmak istiyorum ve Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. Herkese örnek olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye, Deprem, Turizm, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yerli Pijamalı Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:58:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli Pijamalı Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement