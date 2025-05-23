Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı

Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
23.05.2025 09:56
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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğindeki bir alanın çöp ve atık sahasına dönüştürülmesi, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Yoğun koku, sinek, toz ve kirlilik nedeniyle vatandaşlar camlarını açamaz hale geldi. Yakındaki okul ve bilgi evi de olumsuz etkilenirken, belediyeye yapılan şikayetlere rağmen henüz somut bir çözüm sağlanmadı.

İstanbul'un merkez ilçelerinden Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan bir alanın Zeytinburnu Belediyesi tarafından çöp ve atık sahasına dönüştürülmesi çevrede yaşayan binlerce vatandaşın tepkisini çekti.

HEMEN YANINDA 10 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞIYOR

Bahsi geçen çöp sahasının hemen bitişiğinde 10 binden fazla kişinin yaşadığı büyük bir konut kompleksi olan Inistanbul Sitesi yer alıyor. Ayrıca çevrede birçok başka site, okul ve sosyal tesis bulunuyor.

KOKU, TOZ, SİNEK...

Vatandaşlar, bölgeden yayılan yoğun çöp kokusu ve sinek istilası nedeniyle camlarını açamadıklarını, dışarıda yürüyemediklerini ifade ediyor. Toz ve kirlilik nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığını belirten mahalle sakinleri, "İstanbul'un göbeğinde burunlarımızı tıkamak zorunda kalıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ÖĞRENCİLER DE ETKİLENİYOR

Çöp alanının yalnızca konutlara değil, çevredeki eğitim kurumlarına da yakın olması endişeleri daha da artırıyor. Bölgedeki bilgi evinin yanı sıra ilkokul ve lise öğrencilerinin günlük olarak bu kirliliğe maruz kaldığı belirtiliyor.

BELEDİYEYE DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ AMA...

Vatandaşlar, yaşanan sorunu defalarca Zeytinburnu Belediyesi'ne ilettiklerini ancak şimdiye dek etkili bir çözüm alınamadığını söylüyor. "Somut bir adım atılmasını istiyoruz" diyen mahalleli, yetkililerden çevre felaketine karşı ivedilikle harekete geçmelerini talep ediyor.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;

Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı

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Son Dakika Yaşam Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kenann Sırmal:
    Niye bu belediyenin hangi partili olduğunu yazmiyon son dakika, kitapsizlar 48 5 Yanıtla
  • aragorn:
    amanın boş verin İstanbul halk pisliğe alışkın bir şey olmaz 12 14 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu İstanbul'da insanlar nasıl yaşar anlaşılır değil, insanın fıtratına aykırı. 17 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    insanlığa hakaret tıbba ihanet bu nasıl atarsın atmaman lazım (ne yapalım) eeeeeeee çöp kutusuna atın hatırlayan varmı bu repliği :)) 7 2 Yanıtla
  • murat aygun:
    10 bin kişi nedir 1 site. muhtemelen istanbul gibi yerde en az nüfus olan yerdir. 5 4 Yanıtla
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