2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı

2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 2024 yılının Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından yapılacaklarla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda aile ve toplum yapısını güçlendirecek 11 ana tema ve belirlenen 75 farklı faaliyet anlatıldı. Ayrıca projeye ait olan 'gaziantepailem.com' internet sitesinin tanıtımı yapıldı ve aylara dağıtılan temalar paylaşıldı.

12.03.2024 14:51  Güncelleme: 15:09
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 2024 yılının Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından yapılacaklarla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplumun en küçük yapı taşı olan "Aile" nin güçlü ve sağlıklı olabilmesi, ailelerin yetiştirdiği çocukların geleceğe hazır olmasında önemlidir. Hızlı dönüşen dünyada aile yapısının korunması, gelişen teknolojinin getirdiği olumsuzluklardan ailenin etkilenmemesini, şuurlu birey, sağlıklı aile ve güçlü bir toplum modeli oluşturulması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından 2024 yılı Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edildi.

"11 ana temada 75 farklı faaliyet"

Projede yapılacaklar, kurumların sorumlulukları ve nelerin işleneceğinin anlatıldığı, tanıtım toplantısı, Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Tanıtım toplantısında aile ve toplum yapısını güçlendirecek 11 ana tema ve belirlenen 75 farklı faaliyet anlatıldı. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, akrabalık ve komşu bağlarının sağlamlaştırılması, aile görev ve sorumluluk bilincinin arttırılması, güven ile empatinin oluşturulması, toplumda Türk örf ve adetlerini yaşatarak, yeni nesillere aktarmak amacıyla yürütülecek çalışmalar yapılan video ve slayt gösterileriyle gösterildi.

Toplantıda ayrıca projeye ait olan "gaziantepailem.com" internet sitesinin tanıtımı yapıldı, aylara dağıtılan temalar paylaşıldı. Buna göre Şubat- Ailemiz, İstikbalimiz, Mart- Şehir, Aile ve Ramazan, Nisan- Çocuk, Mayıs- Mutlu Aile, Haziran- Ailede İletişim, Temmuz- Gelenek ve Değerlerimiz, Ağustos- Sağlıklı Aile, Eylül- Yeni Yüzyılın Gençliği ve Eğitim, Ekim- Toplumsal Dayanışma, Kasım- Vefa ve Aralık- Aile Medeniyeti olarak belirlendi. Bu ayların temalarına göre proje hedeflerine yönelik etkinlikler yapılacak.

"Aile içerisinde sorun çözme kapasitesini yüksek tutacak şekilde çalışmak gerekiyor"

Medeniyet kodlarıyla toplumun aileerkil olduğunu dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün 'Neden bu kadar savruluyoruz' diye baktığımızda küreselleşme, hızlı şehirleşme bizim büyük aile yapımızı önce çekirdek aileye dönüştürdü. Aile ve aile kurumumuzu korumamız gerektiğini görüyoruz. Bugün yaşadığımız olumsuz her şey birer sonuç. Bunların çözümü için her şeyi devletten Ankara'dan beklemeden birlikte rahmet var kuvvet doğar modelimiz Gaziantep Modeli ile çalışmaya başladık. Varoluşa uygun yaşadığında, hareket ettiğinde mutlu oluyorsun. Hem bu dünyayı cennete dönüştürüyorsun hem de öbür dünyada cennette buluşuyorsun. Bizi biz yapan değerler üzerine inşa ettiğimiz medeniyet kodlarımız aileye odaklıyor. Ailede parçalanma nedenlerinin önlenmesi ve özellikle istişare mekanizmasının güçlendirilmesi, iletişim kanallarının açık olması önemli. Aile içerisinde sorun çözme kapasitesini yüksek tutacak şekilde çalışmak gerekiyor" dedi.

"Bilimsel yaklaşmak, doğru yönetmek gerekiyor"

Aile Akademisi'nin kuruluşunda yaşananları ve yapılan çalışmaları anlatan Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerin dağılmasında nelerin önemli olduğunu araştırdık. Bunun önemini fark ederek bilimsel çalışma yapıyoruz. Bilimsel yaklaşmak, doğru yönetmek gerekiyor. Verdiğimiz destekle aile yüzde 80 dağılmadan duruyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak başladığımız andan itibaren anne, çocuk sağlığı konusunda çok büyük gayret göstererek aile yapısını korumaya yönelik yeni projeler yaptık" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin konuşmasında ayrıca aile ve aile bireylerinin sağlığıyla eğitimlerine yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, okul öncesi eğitim çalışmaları, gündüz bakım evleri, anaokulum bahçemde projesi, bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, eğitime destek, GASMEK, Engelsiz Yaşam Merkezi, KETEM, Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, sosyal yardımlar, Yuva Kurmak Sizden Destek Bizden Projesi, Gaziantep Aile Akademisi, Moral Evi, Alzheimer Merkezi, Aktif Yaşam Merkezi, İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, mobil uygulamalar ve Emekli Kart çalışması hakkında bilgi verdi.

"Bu yılı aile yılı yapacak olan toplumun katkısı olacak"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise toplantıda yaptığı konuşmada projenin yönetilmesi ve yapılacaklar hakkında bilgi vererek, "İstiklal Marşı'nda bile devletin devamlılığını ve var olmasını aileye endeksliyor. Güçlü bir şekilde aileler için ses çıkarmak gerektiğini hissettik. Güçlü aile yapısının, geleneklerin, özümüzden kaynaklanan ve bizi biz yapan özelliklerin ne kadar önemli olduğunu her seferinde görüyoruz. Bunlarda aileye dayanıyor. Devlet büyük bir aile, aile küçük bir devlettir. Aile yapısı ve hassasiyetleri bir kez daha gözden geçirmek önemli. Sosyal medya, televizyonlar, dijital dünya bize örnek olarak gösterilmeye çalışılan bazı kişiler ile olaylar. Bunlarla aile yapılarına yönelik bir saldırı var. Bizlerde aileleri korumak için tedbirler almak lazım. Biz aile yılını ilan ettik ama esas bu yılı aile yılı yapacak olan toplumun katkısı olacak" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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