 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Yılı Yatırım Programı Kapsamında DAP Bölgesi Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Yılı Yatırım Programı Kapsamında DAP Bölgesi Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında, DAP Bölgesi projeleri için uygulayıcı kuruluşlara 29 Ocak'ta bilgilendirme toplantısı yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2024 yılında destekleyeceği 99 proje için 83 uygulayıcı kuruluşla yapılacak online toplantıya, DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen başkanlık edecek.

2024 Yılı Yatırım Programı Kapsamında DAP Bölgesi Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak
25.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:49
Abone Ol

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında, DAP Bölgesi projeleri için uygulayıcı kuruluşlara 29 Ocak'ta bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2024 yılında destekleyeceği 99 proje için 83 uygulayıcı kuruluşla yapılacak online toplantıya, DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen başkanlık edecek.

Sorumluluk alanında bulunan 15 il ( Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van) 143 ilçeden oluşan DAP Bölgesi'nde, Bölgesel kalkınma için çalıştıklarını ifade eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve DAP İdaresi'nce desteklenecek 99 projeyi 318 milyon lira ödenek ile fonlayacaklarını söyledi.

83 uygulayıcı kuruluşun katılacağı toplantıda, projelerin uygulanması konusunun görüşüleceğini belirten Başkan Demirdöğen, paydaşlarımıza eksikliklerini tamamlamaları, protokol imzalayıp, ihaleye çıkmalarını isteyeceklerini ifade etti.

2024 yılı projelerinin yıl içerisinde bitmesi için iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Demirdöğen, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıllarda, genelde haziran sonu gibi projeleri bu duruma getirebiliyorduk. Haziran sonunda ihaleye çıkınca 90 günlük bir ihale süresi var bu da ağustos ayına sarkıyordu. Bölgede, Eylül'ün 15'inde inşaat dönemi bitiyor. Projelerin birçoğu bir sonraki yıla kalıyordu. Biz yıllık sermaye transferi yapan bir kurumuz. Bakanlığımız usul esaslarında sözleşmesi ve ihalesi yapılmış projelerin sonraki yılda da devam etmesi konusunda bize imkan veriyor ama bu sene onaylanan projelere şubat 15 itibariyle kurumlar ihaleye çıkabilecek. Mart, nisan gibi özellikle tohum alımı, makine alımı gibi projeler bitmiş olacak. Dolayısıyla tohum desteklerini ekim dönemine de yetiştirmiş olacağız. Diğer kanal projelerini de zaten Eylül'ün 15'ine kadar tamamlamış olacağız. 2024 desteklerinin Bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ardahan, Van, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 Yılı Yatırım Programı Kapsamında DAP Bölgesi Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:47:07. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Yılı Yatırım Programı Kapsamında DAP Bölgesi Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement