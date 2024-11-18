25. Uluslararası Çocuk Forumu Samsun'da Başladı - Son Dakika
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25. Uluslararası Çocuk Forumu Samsun'da Başladı

25. Uluslararası Çocuk Forumu Samsun\'da Başladı

Samsun'da devam eden Uluslararası 25. Çocuk Forumu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, dünya genelinde çocuk hakları ihlallerine karşı duyarsız kalındığını vurguladı. Forumda, 18 ilden 36 çocuk, çocuk haklarını savunmak için buluştu.

18.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:26
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Uluslararası 25. Çocuk Forumu Karadeniz ayağı Samsun'da başladı. Forumda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, " Ukrayna'da, Gazze'de olduğu gibi son zamanlarda dünyada yaşanan olaylarda çocuk haklarını kabul etmiş ülkelerin çocuklara karşı işlenen acımasız savaş suçlarına sessiz kaldığını üzüntüyle izliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 7 bölgeyi temsilen "Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk" temasıyla "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" düzenleniyor. Forumun Karadeniz ayağı Samsun'da bir otelde başladı. İki gün sürecek forumda Samsun, Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük ve Düzce illerinden olmak üzere toplamda 18 ilden 1 kız çocuk, 1 erkek çocuk katılarak çocukların ihtiyaç, istek ve önerilerini dile getiriyor.

"Üzüntüyle izliyoruz"

Forumda konuşan, Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "2000 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen Çocuk Forum'larının 25'ncisi 81 ilden çocuklarımızın katılımıyla 7 bölgemizde Çeyrek Asır Çocuk Formu buluşmaları şeklinde 'Çocuk için Katılım ve Savunuculuk ile gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek, çocuk haklarının uygulanmasını sağlamak, çocuklarımızı her türlü tehlike ve risklerden koruyacak tedbirleri hayata geçirmek gayretiyle için çalışıyor. Bu forumda UNICEF ile birlikte hareket ediyoruz. Bakanlık olarak yaptığımız bütün çalışmalarda çocuk haklarını temel ilke olarak kabul ediyor, her çocuğun temel hizmetlere erişmesi, çocuklarımızı ilgilendiren tüm konularda çocukların görüşüne başvurulmasını önemsiyoruz. Gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz. Yarının Türkiye'sinde farklı alanlarda görevi siz devraldığınızda ve söz sahibi olduğunuzda ülkemizi her alanda daha ileri taşıyacağınıza şüphemiz yok. Son zamanlarda dünyada yaşanan olaylarda çocuk haklarını kabul etmiş ülkelerin çocuklara karşı işlenen acımasız savaş suçlarına sessiz kaldığını üzüntüyle izliyoruz. Ukrayna'da, Gazze'de olduğu gibi. Bu acı olaylar bizleri yıldırmayacak, aksine çocukların yaşama, korunma, sağlık gibi temel haklarını savunmak ve dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocukların sağlıklı, mutlu şekilde büyümelerini sağlamak için bizler daha büyük şevkle çalışacağız" diye konuştu.

"Tüm dünya çocuklarının hakları için birlikte gayret göstermeniz gerekmekte"

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise yaptığı konuşmada, "Her çocuğun eğitim, sağlık, güvenlik, barınma ve oyun haklarına sahip olduğu bir dünya inşa etmek bugünün büyüklerinin sorumluluğu elbette ama çocukların hayatlarına dair kararlar alınırken sizlerin seslerinizin duyulması gerektiği de önemli bir gerçektir. Sizlerin bu konudaki görüşleriniz, fikirleriniz ve hayalleriniz biz yetişkinlere yol gösterici olacaktır. İşte bu yüzden bugünkü toplantımızın da temasını oluşturan 'Çocuk için katılım ve savunuculuk' konusunu çok önemli görüyoruz. Bizler sizlerin haklarınızı savunmak ve sizleri her türlü tehlikeden korumak için elimizden gelen çabayı sarf ederken sizlerin de haklarınızı savunmak ve geliştirmek için katılımcı bir anlayışla katkıda bulunmaya gayret göstereceğinize inanıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı inşallah sizlerin omuzlarınızda yükselecek. Bunun için de şimdi öncelikle hem kendi haklarınız hem de tüm dünya çocuklarının hakları için birlikte gayret göstermeniz gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Programda Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de bir konuşma yaptı.

Forum, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. Foruma ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve çocuklar katıldı.

Forum 19 Kasım Salı günü sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 25. Uluslararası Çocuk Forumu Samsun'da Başladı - Son Dakika

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