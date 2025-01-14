30 Baro\'dan Kayyum Uygulamalarına Tepki

Yerel

(VAN) - Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine 30 baro tarafından ortak açıklama yapıldı. Kayyum uygulamalarına tepki gösterilen açıklamada, seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevlerine iade edilmeleri çağrısı yapıldı.

Aralarında Van, Mersin, Diyarbakır, Bursa ve Burdur barolarının da olduğu 30 baro, Mersin Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan'ın tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart yerel seçimlerinden bir süre sonra başlatılan kayyım uygulaması; Esenyurt, Mardin, Hakkari, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'nin ardından bugün de Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Av. Hoşyar Sarıyıldız'ın tutuklanmasıyla Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılıp Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Mersin Valiliği tarafından başkanlık görevine kayyım atanmasıyla devam etmiştir.

Konuyla ilgili yapılan soruşturma işlem ve uygulamaları; Anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça ve çok yönlü olarak aykırıdır. Arama, gözaltı ve tutuklama işlemleri Anayasanın 2, 19, 20, 127 ve 138. maddelerini ihlal etmiş bulunmaktadır.

Seçilmiş kamu yöneticisinin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan görevden alınarak yerine kayyım atanması, hukuk devleti ilkesi ve demokrasi ihlalidir. Anayasa, halkın iradesi, demokratik değerler, seçme ve seçilme hakkı bir kez daha yok sayılmıştır. Milletin iradesiyle göreve gelen başkan ve belediye meclis üyeleri, halkın temsilcileridir. Halk iradesine saygı duymak, demokrasinin temel koşuludur. 102. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz; halk egemenliğine dayalı demokratik, laik hukuk devleti yönetim şeklidir.

Barolar olarak; kayyım uygulamasına karşı demokrasiyi ve milletin iradesini savunmaya devam edeceğimizi, hukuksuzca tutuklanarak görevden alınan belediye başkan ve meclis üyeleri hakkındaki soruşturmanın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütülmesini vurgulayarak, seçilmiş kamu yöneticisi olarak görevine iade edilmesi çağrısında bulunuyoruz."