30 Baro'dan Kayyum Uygulamalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

30 Baro'dan Kayyum Uygulamalarına Tepki

30 Baro\'dan Kayyum Uygulamalarına Tepki

Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından 30 baro ortak açıklama yaparak, seçilmiş yöneticilerin görevlerine iade edilmesini talep etti. Açıklamada, kayyum uygulamalarının hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

14.01.2025 01:01  Güncelleme: 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine 30 baro tarafından ortak açıklama yapıldı. Kayyum uygulamalarına tepki gösterilen açıklamada, seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevlerine iade edilmeleri çağrısı yapıldı.

Aralarında Van, Mersin, Diyarbakır, Bursa ve Burdur barolarının da olduğu 30 baro, Mersin Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan'ın tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart yerel seçimlerinden bir süre sonra başlatılan kayyım uygulaması; Esenyurt, Mardin, Hakkari, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'nin ardından bugün de Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Av. Hoşyar Sarıyıldız'ın tutuklanmasıyla Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılıp Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Mersin Valiliği tarafından başkanlık görevine kayyım atanmasıyla devam etmiştir.

Konuyla ilgili yapılan soruşturma işlem ve uygulamaları; Anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça ve çok yönlü olarak aykırıdır. Arama, gözaltı ve tutuklama işlemleri Anayasanın 2, 19, 20, 127 ve 138. maddelerini ihlal etmiş bulunmaktadır.

Seçilmiş kamu yöneticisinin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan görevden alınarak yerine kayyım atanması, hukuk devleti ilkesi ve demokrasi ihlalidir.  Anayasa, halkın iradesi, demokratik değerler, seçme ve seçilme hakkı bir kez daha yok sayılmıştır. Milletin iradesiyle göreve gelen başkan ve belediye meclis üyeleri, halkın temsilcileridir. Halk iradesine saygı duymak, demokrasinin temel koşuludur. 102. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz; halk egemenliğine dayalı demokratik, laik hukuk devleti yönetim şeklidir.

Barolar olarak; kayyım uygulamasına karşı demokrasiyi ve milletin iradesini savunmaya devam edeceğimizi, hukuksuzca tutuklanarak görevden alınan belediye başkan ve meclis üyeleri hakkındaki soruşturmanın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütülmesini vurgulayarak, seçilmiş kamu yöneticisi olarak görevine iade edilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Mersin Akdeniz, İnsan Hakları, Politika, Mersin, Kayyum, Güncel, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Baro'dan Kayyum Uygulamalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: 30 Baro'dan Kayyum Uygulamalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.