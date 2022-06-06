4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi

Ekim 2018'de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Caymaz ve Kılıç aileleri arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada Salih Caymaz hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

HUSUMET, KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜ

Kavganın ardından aileler arasındaki husumet kan davasına dönüştü. Olayın daha da büyümemesi için ilçenin önde gelen kanaat önderleri aracı oldu. İki aile ile görüşen kanaat önderleri, 4 yılın ardından olumlu bir sonuç elde ederek aileleri barıştı.

BARIŞ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Saraççeşme Mahallesi Kültür Evinde bir araya gelen taraflar, dua ederek husumeti sonlandırdı. Ailelerin barışma programına mahalle ve çevresinden binlerce kişi katıldı. Barışma programının sonunda misafirlere yemek ikramı yapıldı. Barışın sağlanmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen mahalleli, bir daha böyle olayların yaşanmaması gerektiğini vurguladı.