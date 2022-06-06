4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi - Son Dakika
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4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi

06.06.2022 15:54

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 4 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi kavgasının ardından aralarında husumet başlayan iki aşiret, iki tarafın da tüm aşiret üyelerinin katılımıyla düzenlediği barış yemeğinde bir araya gelerek, kan davasını sona erdirdi.

Ekim 2018'de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Caymaz ve Kılıç aileleri arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada Salih Caymaz hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Kan davaları 4 yıl boyunca devam eden iki aşiret, kalabalık barış yemeğinde buluştu

HUSUMET, KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜ

Kavganın ardından aileler arasındaki husumet kan davasına dönüştü. Olayın daha da büyümemesi için ilçenin önde gelen kanaat önderleri aracı oldu. İki aile ile görüşen kanaat önderleri, 4 yılın ardından olumlu bir sonuç elde ederek aileleri barıştı.

Kan davaları 4 yıl boyunca devam eden iki aşiret, kalabalık barış yemeğinde buluştu

BARIŞ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Saraççeşme Mahallesi Kültür Evinde bir araya gelen taraflar, dua ederek husumeti sonlandırdı. Ailelerin barışma programına mahalle ve çevresinden binlerce kişi katıldı. Barışma programının sonunda misafirlere yemek ikramı yapıldı. Barışın sağlanmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen mahalleli, bir daha böyle olayların yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

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Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza' Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza' Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, kavga, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yıldır aralarında husumet olan iki aşiret, barış yemeğinde buluşarak kan davasını sona erdirdi - Son Dakika
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