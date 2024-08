40 yıllık köşker çırak bulamıyor

Yerel

Adana'da 40 yılı aşkın süredir ayakkabı tamiri (köşkerlik) yapan ve çırak bulamadığından yakınan Halit Çekiç, "Kimse çocuğunu vermek istemiyor. Herkes, 'doktor olsun, hakim olsun, savcı olsun' diye düşünüyor. Halbuki bizim mesleğimiz kaç tane doktorun maaşından daha iyi" dedi.

Adana'da 14 yaşında başladığı köşkerlik mesleğini 40 yılı aşkın süredir severek sürdüren Halit Çekiç (55), çırak bulamamaktan ve ailelerin çocuklarını ayakkabı tamirciliğine yönlendirmek istemediğinden yakındı. Mesleğinin değer görmemesinden dolayı büyük üzüntü duyduğu belirten Çekiç, bu nedenle çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Piyasada çok sayıda usta olduğunu ancak kaliteli usta sayısının giderek azaldığına dikkat çeken Çekiç, mesleğin değer verilerek yapıldığında gayet iyi bir kazanç sağladığına ve işini aşkla yaptığına dikkat çekiyor.

"Kimse çocuğunu vermek istemiyor"

İş hayatına 7 yaşında adım attığını anlatan köşker Çekiç, "14 yaşına kadar terzilik yaptım. 14 yaşından sonra da ayakkabı tamirciliğine geçtim. 1975'ten beri ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Ustalar çok da, kaliteli usta yok. İşine değer veren insan yok. Her şeyiyle on numara mesleğimiz, çok güzel. Kimse çocuğunu vermek istemiyor. Herkes, 'doktor olsun, hakim olsun, savcı olsun' diye düşünüyor. Halbuki bizim mesleğimiz kaç tane doktorun maaşından daha iyi. Her şeyden önce özgürsün. İstediğin zaman istediğin şekilde çalışabiliyorsun" şeklinde konuştu.

Ağabeyinin de 50-60 yıl boyunca köşkerlik yaptığını anlatan Çekiç, "Biz imalatçıydık, sonradan tamirata döndük. Müşterilerim şunu söylüyor: 'İşini severek yapıyorsun, aşkla yapıyorsun.' Geçenlerde Almanya'ya çanta tamir ettim. Kamera ile canlı yayın yaptılar. Mersin'in Silifke ilçesinden buraya vatandaş geliyor ayakkabı, çanta tamir ettirmeye" ifadelerini kullandı.

"Birbirimize yardım etmek, düşen bir insanı kaldırmak zorundayız"

Dükkanında şehit çocukları ve down sendromlu özel çocuklara ücretsiz tamir hizmeti sunan Çekiç, "İnsanlık kadar güzel bir şey yoktur. Bu avukat da olur, hakim de olur, ayakkabı tamircisi de olur. Birbirimize yardım etmek zorundayız, düşen bir insanı kaldırmak zorundayız. Ama maalesef günümüzde öyle bir şey yok. Ne zaman arzu ederlerse gelsinler. İşleri yapılır giderler, 5 kuruş para almadan da yaparız" dedi.

Çekiç'in köşker dükkanı, camında yazan 'Down sendromlu özel çocuklarımıza ayakkabı ve çanta tadilatı ücretsizdir' ve 'Bu işyerinde şehit çocuklarına ayakkabı ve çanta tamiri ücretsizdir, hesapları babaları tarafından ödenmiştir' yazıları ile de dikkat çekiyor. - ADANA