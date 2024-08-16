40 yıllık köşker çırak bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

40 yıllık köşker çırak bulamıyor

40 yıllık köşker çırak bulamıyor

Adana'da 40 yılı aşkın süredir ayakkabı tamiri yapan Halit Çekiç, çırak bulamamaktan ve ailelerin çocuklarını bu mesleğe yönlendirmemek istemesinden yakındı. Mesleğin değer görmemesinden üzüntü duyan Çekiç, işini aşkla yaptığını ve kazancının doktor maaşlarından daha iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, dükkanında şehit çocukları ve down sendromlu özel çocuklara ücretsiz tamir hizmeti sunduğunu da vurguladı.

16.08.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 40 yılı aşkın süredir ayakkabı tamiri (köşkerlik) yapan ve çırak bulamadığından yakınan Halit Çekiç, "Kimse çocuğunu vermek istemiyor. Herkes, 'doktor olsun, hakim olsun, savcı olsun' diye düşünüyor. Halbuki bizim mesleğimiz kaç tane doktorun maaşından daha iyi" dedi.

Adana'da 14 yaşında başladığı köşkerlik mesleğini 40 yılı aşkın süredir severek sürdüren Halit Çekiç (55), çırak bulamamaktan ve ailelerin çocuklarını ayakkabı tamirciliğine yönlendirmek istemediğinden yakındı. Mesleğinin değer görmemesinden dolayı büyük üzüntü duyduğu belirten Çekiç, bu nedenle çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Piyasada çok sayıda usta olduğunu ancak kaliteli usta sayısının giderek azaldığına dikkat çeken Çekiç, mesleğin değer verilerek yapıldığında gayet iyi bir kazanç sağladığına ve işini aşkla yaptığına dikkat çekiyor.

"Kimse çocuğunu vermek istemiyor"

İş hayatına 7 yaşında adım attığını anlatan köşker Çekiç, "14 yaşına kadar terzilik yaptım. 14 yaşından sonra da ayakkabı tamirciliğine geçtim. 1975'ten beri ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Ustalar çok da, kaliteli usta yok. İşine değer veren insan yok. Her şeyiyle on numara mesleğimiz, çok güzel. Kimse çocuğunu vermek istemiyor. Herkes, 'doktor olsun, hakim olsun, savcı olsun' diye düşünüyor. Halbuki bizim mesleğimiz kaç tane doktorun maaşından daha iyi. Her şeyden önce özgürsün. İstediğin zaman istediğin şekilde çalışabiliyorsun" şeklinde konuştu.

Ağabeyinin de 50-60 yıl boyunca köşkerlik yaptığını anlatan Çekiç, "Biz imalatçıydık, sonradan tamirata döndük. Müşterilerim şunu söylüyor: 'İşini severek yapıyorsun, aşkla yapıyorsun.' Geçenlerde Almanya'ya çanta tamir ettim. Kamera ile canlı yayın yaptılar. Mersin'in Silifke ilçesinden buraya vatandaş geliyor ayakkabı, çanta tamir ettirmeye" ifadelerini kullandı.

"Birbirimize yardım etmek, düşen bir insanı kaldırmak zorundayız"

Dükkanında şehit çocukları ve down sendromlu özel çocuklara ücretsiz tamir hizmeti sunan Çekiç, "İnsanlık kadar güzel bir şey yoktur. Bu avukat da olur, hakim de olur, ayakkabı tamircisi de olur. Birbirimize yardım etmek zorundayız, düşen bir insanı kaldırmak zorundayız. Ama maalesef günümüzde öyle bir şey yok. Ne zaman arzu ederlerse gelsinler. İşleri yapılır giderler, 5 kuruş para almadan da yaparız" dedi.

Çekiç'in köşker dükkanı, camında yazan 'Down sendromlu özel çocuklarımıza ayakkabı ve çanta tadilatı ücretsizdir' ve 'Bu işyerinde şehit çocuklarına ayakkabı ve çanta tamiri ücretsizdir, hesapları babaları tarafından ödenmiştir' yazıları ile de dikkat çekiyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Köşker, adana, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 40 yıllık köşker çırak bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
17:46 Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:29 2 çocuk annesi genç kadın katiliyle yan yana toprağa verildi 2 çocuk annesi genç kadın katiliyle yan yana toprağa verildi
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 12:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: 40 yıllık köşker çırak bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement