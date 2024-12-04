5. Esenler Film Festivali, Sinema Severleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Yerel

5. Esenler Film Festivali, Sinema Severleri Ağırlıyor

5. Esenler Film Festivali, Sinema Severleri Ağırlıyor

Esenler Film Festivali, 13-17 Aralık tarihlerinde ulusal ve uluslararası ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak. Festival, üç ayrı mekanda çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla sinema tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

04.12.2024 13:34  Güncelleme: 13:41
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Bu yıl 13-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren ödüllü yönetmenlerin filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Yılın iddialı yerli yapımlarının yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, İran ve Kırgızistan'dan önemli yönetmenlerin imzasını taşıyan filmler ile sinema şöleni yaşanacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Esenler Film Festivali, sinemaseverleri üç ayrı mekanda çok sayıda etkinlik ile bir araya getirmeye hazırlanıyor. Rekor sayıda başvuru alan festivalde ödüllü film ve projelerin rekabetine sahne olacak yarışma bölümlerinin yanı sıra dünyaca tanınan yönetmenlerin imzasını taşıyan film gösterimleri de sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival bu yıl "aile" temasıyla sinemanın enlerini Esenler'de buluşturacak.

Ödüllü filmler yakın plan Türkiye'de

Festivalin gelenekselleşen Yakın Plan Türkiye bölümünde yurt içi ve yurt dışı festivallerinden ödüllerle dönen yerli yapımlar seyirci ile buluşacak. Dünya prömiyerini 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren ve çeşitli festivallerde ödüller alan Belkıs Bayrak imzalı Gülizar, yurt içi festivallerde çeşitli ödüllerle dönen Erkan Tahhuşoğlu'nun yönettiği Döngü, usta yönetmen İsmail Güneş'in yeni filmi Kurban ve Müge Uğurlar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Derun, festival kapsamında seyirci karşısına çıkacak.

'Meryem' ve 'Sunday' İstanbul galalarında

Festivalin 'Aile Filmleri Seçkisi" ise önemli yönetmenlerin imzasını taşıyan uzun metraj yapımlardan oluşuyor. Azerbaycan'ın ödüllü yönetmenlerinden Elçin Musaoğlu'nun Türkiye prömiyerini 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan üçüncü uzun metraj filmi "Meryem" ve Özbekistan'ın ödüllü yönetmenlerinden Shokir Kholikov'un uluslararası festivallerden ödüller alan ilk uzun metraj filmi "Sunday", yönetmenleri, başrol oyuncuları ve yapımcılarının katılımıyla İstanbul galalarını gerçekleştirecek. Yine aynı bölümde; Kırgızistanlı yönetmen Asel Zhuraeva'nın Tenir Bendi, İranlı yönetmen İsmail Monsef'in Kömür ve Zeki Subaşı'nın yönettiği Bizim İçin filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Çocuklar unutulmadı

Çocukları da unutmayan 5. Esenler Film Festivali'nin çocuk filmleri seçkisinde; yönetmenliğini Haydar Sinan Güngör ve Yunus Emre Çakır'ın üstlendiği Ekip Siberay ile Ali Karaçam'ın yönettiği Kaptan Pengu ve Arkadaşları filmleri de minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Beş gün boyunca ulusal ve uluslararası pek çok yönetmeni, sanatçıyı ve sinema profesyonelini İstanbul'da buluşturacak olan festival; Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve AKM Yeşilçam Sineması'nda film gösterimleri, ustalık sınıfları, söyleşiler ve panellere ev sahipliği yapacak.

Yarışma heyecanı dorukta

Bu yıl rekor düzeyde başvurunun gerçekleştiği Kısa Film Yarışması ve Kısa Film Yapım Desteği finalistleri ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Ödüllü kısa filmcilerin yarıştığı her iki kategoride finalistler büyük ödüller için yarışacak. Dereceye girenlere ödülleri 17 Aralık akşamı Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5. Esenler Film Festivali, Sinema Severleri Ağırlıyor - Son Dakika

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