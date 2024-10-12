5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali Açıldı - Son Dakika
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5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali Açıldı

5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde yaptığı konuşmada, dostluk ve sevgi temasına vurgu yaparak savaşların hiçbir kazananı olmadığını belirtti. Festival, Ege'nin iki yakasını birleştirerek dostluk ateşini yerelden başlatmayı amaçlıyor.

12.10.2024 19:11  Güncelleme: 19:13
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'ne katıldı. Başkan Aras açılışta yaptığı konuşmada 2019'da ilkini gerçekleştirdikleri bu festivalle dostluk ateşini yerelde başlattıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen festival açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanköy (Kos) Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aras; "Bir insanı sevmekle başlayacak her şey"

5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali açılışında konuşan Muğla Büyükşehir ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras dünyada devam eden savaşların hiçbir kazananı olmayacağını, sevgi ikliminin her yere hakim olması gerektiğini söyledi ve bu festivalle dostluk ateşini yerelden başlattıklarını belirtti.

Başkan Aras; "2019 yılında başlattığımız bu güzel dostluk tüm gücüyle devam ediyor. Ege'nin iki yakasını birleştiren bu festival neden önemli? Şu an dünyanın birçok ülkesinde savaş var. Ukrayna'dan Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye savaşta kadınlar, çocuklar, yaşlılar ölüyor. Savaşın hiç kimseye en ufak bir faydası, kazananı yok. O yüzden biz sevgimizle ve aklımızla yerelde bu ilişkileri kurarak dostluk ateşini yaktık. Ülkeler kendi aralarında sorunlar yaşayabilir. Ama o ülkelerin insanları birbirini yakından tanırsa, birbirlerinden farkları olmadığını anlarsa barış filizleri yeşerir. Siyasetçiler barış yanlısı olursa dünya barışı yaşar. Her şey sevgiden, kardeşlikten geçiyor. Ne diyor Zülfü Livaneli; "Bir insanı sevmekle başlayacak her şey" Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, kalbimizle seveceğiz. Ben tüm insanları seviyorum. Biz birbirimizi sevdiğimizde sevgi iklimi hakim olacak" dedi.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras; " Ege Denizi, ortak gelecek bizleri birbirimize bağlıyor ve barış içinde beraber olmamız gerekiyor."

İstanköy (Kos) Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ta açılışta yaptığı konuşmada Muğla ve Kos'u Ege Denizi'nin, geleceğin birbirine bağladığını, barış içinde beraber olmaları gerektiğini söyledi ve İki Yaka Kültür Festivali'ndeki misafirperverlik için teşekkür etti.

Theodosis Nikitaras; "Bugün sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Çok renkli ekibimizi, Folklor, bando ve tarihimizi de beraber getirdik. Her ülkenin kendine özgü kültürü, değerleri var. Buradayız çünkü bizi Ege Denizi, ortak gelecek bağlıyor ve barış içinde beraber olmamız gerekiyor. Çünkü Türkler, Yunanlılar şimdi ve her zaman barış içinde yaşamak istiyor. Güzel yaşamak, barış içinde yaşamak istiyoruz ve bunu her zaman savunacağız. Kos'u ziyaret eden sizlere teşekkür ediyorum. Misafirperver bir adayız. Sizler de bizleri çok güzel ağırladınız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a, Bodrum Belediye Başkanı'mız Tamer Mandalinci'ye ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali açılış konuşmalarından sonra vatandaşlarla stantların gezilmesi ile devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali Açıldı - Son Dakika

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