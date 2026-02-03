6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Tutdere, Özgür Özel'in Temelini Atacağı Deprem Şehitliği Projesini Anlattı, Ekrem İmamoğlu'na Teşekkür Etti - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Tutdere, Özgür Özel'in Temelini Atacağı Deprem Şehitliği Projesini Anlattı, Ekrem İmamoğlu'na Teşekkür Etti

03.02.2026 18:13  Güncelleme: 21:30
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Deprem Şehitliği Projesi'ni yerinde inceledi. Tutdere, "Bu proje hayata geçtiğinde 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün deprem şehitlerimizin hatıraları burada yaşatılacak ve burası bir deprem hafızası olacak" dedi.

Haber: Abdurrahman Akçal/ Kamera: Hakan Karaduman

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Deprem Şehitliği Projesi'ni yerinde inceledi. Tutdere, "Bu proje hayata geçtiğinde 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün deprem şehitlerimizin hatıraları burada yaşatılacak ve burası bir deprem hafızası olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Deprem Şehitliği'ni yapmak için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlayan projenin temelini CHP Genel Başkanı Özgür Özel atacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Deprem Şehitliği Projesi'ni yerinde inceledi. Şehitliğe giderken 6 Şubat sabahı yaşadıklarını aktaran Tutdere, Atatürk Bulvarı'nda yaşanan manzarayı şöyle anlattı:

"Bu bulvarda sağlı sollu binalar deprem nedeniyle yola yıkılmıştı ve araç trafiğiyle beraber kilitlenmişti bu bölge. Bu bölgedeki o günü hatırlıyorum. Gece boyunca burada sağlı solu enkaz başlarında ateşler yakılmıştı. Her enkazın başında yakınlarını bekleyen hemşehrilerimiz vardı."

O gün Saat Kulesi çevresinde büyük bir yıkım yaşandığını vurgulayan Tutdere, binaların birbirine karıştığını ve kentin merkezinde tarif edilemez bir tablo oluştuğunu dile getirdi. Sağlık Ocağı Caddesi'ne doğru tüm yapıların yerle bir olduğunu belirten Tutdere, Adliye çevresinde ve Yavuz Selim Mahallesi'nde de ağır kayıplar verildiğini söyledi.

Deprem sonrası ilk günlerin soğuk ve çaresizlikle geçtiğini anlatan Tutdere, "Burada insanların o eksi 20-24'lerde sabahladıklarına hep şahit olduk. Beraber sabahladık, halkla beraber" dedi.

Tutdere, bu süreçte çevre illerden büyük bir dayanışma gördüklerini belirterek Şanlıurfa, Diyarbakır ve komşu şehirlerden gelen vatandaşların kendi araçlarıyla yiyecek getirip enkaz başındaki insanlara ulaştırdıklarını söyledi. Tutdere, "Dayanışma içerisinde bulunan tüm komşu şehirlerimize, tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Madenciler Adıyaman'da çok can kurtardı"

Tutdere, günler ilerledikçe felaketin ağırlığının daha da ortaya çıktığını, insanların kendi kazma kürekleriyle yakınlarını çıkarmaya çalıştığını anlattı. Üçüncü günün sonuna doğru farklı illerden arama kurtarma ekiplerinin şehre ulaştığını belirten Tutdere, özellikle madencilerin çalışmalarına dikkati çekerek, "Madencilerin de hakkını teslim etmek lazım. Adıyaman'da çok güzel iş yaptılar. Çok can kurtardılar. Özellikle Zonguldak'tan gelen madenciler" dedi.

"Burası komple deprem şehitliği"

Mezarlığa ulaştıklarında geniş alana yayılan kabirleri gösteren Başkan Tutdere, depremde yaşamını yitiren Adıyamanlıların burada yan yana yattığını ifade etti.

Başkan Tutdere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman ziyaretinde 5 Şubat günü temeli atılacak olan Deprem Şehitliği Projesi'nin yalnızca bir kabristan düzenlemesi değil, aynı zamanda kentin hafızası olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tünellerin içinden geçtiğimizde sağlı sollu deprem şehitlerinin isimlikleri olacak, hatıraları olacak. Bu proje hayata geçtiğinde 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün deprem şehitlerimizin hatıraları burada yaşatılacak ve burası bir deprem hafızası olacak. Deprem şehitliğimizin yapılmasına katkı sağlayan, süreçlerde yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, şu anda Başkan Vekili Nuri Arslan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz."

"Mezarlık yıl dönümüne hazır, her türlü tedbiri aldık"

6 Şubat'ın üçüncü yılı nedeniyle kabristanda yoğunluk beklendiğini belirten Tutdere, mezarlığın sürekli temiz tutulduğunu ve ziyaretler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"Vatandaşlarımızın buradaki kabristan ziyaretlerini rahat ve huzur içerisinde yapabilmesi için her türlü tedbiri aldık" diyen Tutdere, depremde yitirilen tüm vatandaşlara rahmet diledi. Mezarları gezerken deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Tutdere, kabristanın yıkımın bunun en somut fotoğrafı olduğunu söyledi."

Tutdere, "İnsan buraya geldiğinde tüyleri diken diken oluyor. Depremi asla akıldan çıkarmamak lazım. Hazırlık yapmak lazım. Türkiye bir deprem ülkesi" dedi.

Depremin yalnızca binaları değil, kentin insan kaynağını da yok ettiğini belirten Tutdere, farklı mesleklerden uzman kişilerin kaybının Adıyaman'da hala hissedildiğini dile getirdi.

Başkan Tutdere, tüm travmaya rağmen kentin yeniden ayağa kalkacağını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalanlar olarak dayanışmayla, umutları yeşerterek, birbirimize sırtımızı yaslayarak bu zorlu süreci geride bırakacağız. Yitirdiklerimizi geri getiremeyeceğiz ama en azından hatıralarını yaşatacağız, onları ölümsüzleştireceğiz."

Kaynak: ANKA

