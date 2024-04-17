Ankara'da '6 Şubat'tan Günümüze Mektuplar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da '6 Şubat'tan Günümüze Mektuplar' Sergisi Açıldı

Ankara\'da \'6 Şubat\'tan Günümüze Mektuplar\' Sergisi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mektup Arkadaşlarım Derneği iş birliğiyle düzenlenen '6 Şubat'tan Günümüze Mektuplar' sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, depremzede vatandaşlara yazılan dokunaklı mektuplar yer alıyor. Sergi, 20 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilir.

17.04.2024 13:06  Güncelleme: 13:12
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Mektup Arkadaşlarım Derneği'nin iş birliğiyle "6 Şubat'tan Günümüze Mektuplar" sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde Başkentlilerle buluştu. Yurt içi ve yurt dışından, depremzede vatandaşlara yazılan mektuplar, 20 Nisan Cumartesi gününe kadar sergilenecek.

ABB ve Mektup Arkadaşlarım Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen "6 Şubat'tan Günümüze Mektuplar" sergisi açıldı. 6 Şubat depremlerinin hafızalardan silinmemesi ve toplumda farkındalık sağlamak amacıyla Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açılan sergide; yurt içi ve yurt dışından, depremzede vatandaşlara yazılan birbirinden dokunaklı mektuplar yer alıyor.

İLK KEZ ANKARA'DA SERGİLENİYOR

Yaklaşık 50 mektubun ilk kez Başkent Ankara'da sergilendiğini belirten Mektup Arkadaşlarım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürçin Gökçebağ, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen minik Alperen'in bizlere 'Ben enkazda kitaplarımı kaybettim ama okumayı çok seviyorum. Bana mektup yazar mısınız?' çağrısıyla yazılan mektuplar birer yağmur damlası oldu. Sonra diğer çocuklara, annelerimize, babalarımıza, öğretmenlere yani deprem bölgesindeki yediden yetmişe herkese mektuplar yazılmaya başlandı ve hala da yazılıyor. Bu mektuplarla birlikte bizim mottomuz şu oldu; 'Yazmak sağaltır, ilişki iyileştirir', çünkü bu mektuplarla iyileşmenin gücünü biz birlikte gördük. Şimdi de bu mektupları sergilemeye başladık."

ABB Deprem ve Koordinasyon Merkezi sorumlusu Halil Kasap ise büyük depremler meydana geldiğinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan deprem merkezlerinde başta depremzede çocuklar ile vatandaşlara sosyal ve psikolojik yönden destekte bulmak amacıyla çalışmalarda bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mektup Arkadaşlarım Derneği iş birliğiyle depremden etkilenen vatandaşlara yazılan mektupları sergileyerek depremzede vatandaşlarımızın duygularını paylaşmak ve onların duygularına tercüman olmak istedik."

Sergi, 20 Nisan Cumartesi gününe kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara'da '6 Şubat'tan Günümüze Mektuplar' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da '6 Şubat'tan Günümüze Mektuplar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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