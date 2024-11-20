Afet, güvenlik ve iletişim stratejileri sempozyumu gerçekleştirildi

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Düzce Valiliği tarafından, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, protokol üyeleri, davetli konuşmacılar, akademisyenler, alanında uzman konuklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, afetlerin doğal kaynaklı ve beşeri davranışlar sonucu oluştuğunu ifade ederek sözlerine başladı. Ülkemiz ve Düzce için büyük öneme sahip afet konusun ele alındığı sempozyumla, afetlere karşı tutum geliştirme ve süreci yönetme noktasında önemli bilgilerin paylaşılacağına işaret eden Hasan Günden, afet yönetim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Afet yönetiminde kurumsal iş birliği önemli"

Düzce Belediyesi olarak kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve eylem planlarını uygulamaya hazır olduklarının altını çizen Hasan Günden, gerçekleştirdikleri afete hazırlık çalışmalarından söz ederek afet yönetiminde kurumsal iş birliğinin önemine değindi.

"Afetlerle mücadelede başarılı olabilmenin en anahtar yöntemi, etkin bir afet yönetim sistemi"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, afet yönetiminde iletişimin stratejik bir önemde bulunduğunu vurgulayarak "Ülkemizin de sık sık afet riskiyle karşı karşıya olduğu günümüzde, böylesine bir sempozyumun düzenlenmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizin de programa ev sahipliği yapmasından dolayı ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Afetlerle mücadelede başarılı olabilmenin en anahtar yönteminin, etkin bir afet yönetim sistemi oluşturulabilmesinden geçtiğine dikkat çeken Rektör Sözbir, afet yönetim sisteminde ise en kritik faktörün, sağlıklı ve doğru iletişim olduğunu sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi olarak, deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık noktasında yürüttükleri çalışmalardan örnekler veren Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Sempozyumun, mevcut durumu anlama, gelecekteki gelişmeleri öngörme ve iyi uygulamaları paylaşma imkanı sunacağına yürekten inanıyorum" sözleriyle konuşmalarını noktaladı.

"Afet iletişimi bir tercih değil, zorunluluk"

Vali Selçuk Aslan, Türkiye'nin birçok farklı afet riski tehdidi altında olduğunu söyleyerek, afetlere karşı kamu yönetimi olarak hazırlıklı olma, toplumu risklere karşı koruma ve hazır tutma zorunlulukları olduğunu dile getirdi. Afet iletişiminin bir tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizen Selçuk Aslan, afet yönetiminin dünyanın her yerinde kabul gören bir parametre olduğunu ifade etti.

"İletişimi planlamak, yaşamı planlamaktır"

Afet yönetimiyle ilgili; risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları üzerinden önemli tespitlerde bulunan Selçuk Aslan, Düzce Valiliği olarak Düzce'deki arama kurtarma topluluklarının uluslararası akreditasyona sahip olması ve toplumun bilinçlendirilmesi noktasında samimi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "İletişimi planlamak, yaşamı planlamaktır." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Afet iletişimiyle ilgili 3 oturum gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun oturumlar bölümüne geçildi. Afet Yönetimi, Koordinasyon, İletişim ve Haberleşme başlıklı birinci oturum, Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Planları ve Tatbikatlar Dairesi Başkanı Yusuf Aysu Afet Yönetimi ve Koordinasyon, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy afet için ar-ge çözüm süreçleri, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel afet yönetiminde uydu haberleşmesinin önemi, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü ile Harward & Bloomberg Köşe Yazarı Prof. Dr. Uğur Batı ise afet ve haberleşme başlıklarındaki sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Afet İletişiminde Bütüncül Yaklaşım başlıklı ikinci oturum Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam yönetiminde gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Koç Akgül afet yönetişim modeli üzerinden iletişimi yeniden düşünmek, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran ise afet risk iletişimi konularında bilgi ve deneyimlerini aktarırken, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Ece Karadoğan Doruk afet yönetiminde iletişim ve psikolojik boyutları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Doç. Dr. Nil Çokluk ise afet iletişimi eğitimi başlıklı sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun Afet Haberciliği, Sosyal Medya, Dezenformasyon ve Uygulamalar başlıklı üçüncü ve son oturumu ise Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yönetiminde icra edildi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık afet iletişimi ve sosyal medya, Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar afet haberciliği ve medya takip önemi başlıklı sunumlarında afet iletişimini habercilik ve sosyal medya üzerinden değerlendirirken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Çakmak afet ve dezenformasyonla mücadele, Ülkem Okuyor Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ise afet yönetiminde toplumsal gönüllülük ve uygulama örneği temalı konuşmalarında, afet yönetiminde dezenformasyon ve toplumsal gönüllülük üzerine bilgi ve uygulama deneyimlerini paylaştı.

Sempozyum kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremlerde yürüttüğü arama kurma faaliyetleriyle, basında çıkan deprem haberlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerle paylaşıldı.

Günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmelerin dikkate alınarak afet, güvenlik ve iletişim stratejilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındığı sempozyum, konuyla ilgili durum tespiti, çözüm önerileri sunma, farklı bakış açıları geliştirme ve toplumsal bilinç oluşturma açısından da büyük katkılar sağladı. - DÜZCE