AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ankara'daki Toplantıları Değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ankara'daki Toplantıları Değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ankara\'daki Toplantıları Değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, il protokolüyle birlikte Ankara'da yapılan toplantı ve temasları değerlendirdi. Toplantıların Adıyaman sanayisinin geliştirilmesi ve esnafların şartlarının düzeltilmesi için verimli geçtiğini belirten Bulucu, istihdama ve yatırımlara önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

21.05.2024 17:57
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, il protokolüyle birlikte Ankara'da yaptıkları toplantı ve temasları değerlendirdi.

Vali Osman Varol, Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, n Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Albulkadir Çelenk'ten oluşan Adıyaman heyeti Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

Ankara'da yapılan toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, toplantıların Adıyaman sanayisinin geliştirilmesi ve esnafların şartlarının düzeltilmesi için oldukça verimli geçtiğini, istihdama ve yatırımlara da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Başkan Bulucu, "6 Şubat depremi sonrası gerek sanayicimizin gerekse esnafımızın toparlanması için hükumetimiz deprem bölgelerinde bir biri ardına hayata geçirdiği ekonomik paketlerle genel anlamda sanayicilerimizin ve esnaflarımızın sorunları minimize edilmişti. Ancak uzun vadede Adıyaman ekonomisinin canlanması için sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve esnaflarımızın şartlarını daha iyi şartlara kavuşması için, Adıyaman valimiz, milletvekillerimiz ve ilimiz iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir heyetle ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz daha sonra ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır beyefendilerle oldukça kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Adıyaman ekonomisi için oldukça stratejik olan konular ışığında talep ve beklentilerimizi kendilerine aktarma fırsatı bulduk. Adıyaman sanayicileri ve esnafları için son derece önemli olan yatırım ve sermaye akışının yanı sıra yatırımcılarımıza yer tahsisi sorunu, teşvik projelerinin geliştirilmesi gibi konular başta olmak üzere bölgenin kısa vadede kalkınmasına yönelik konuları ele aldık. Müteşebbislerimizin önündeki en büyük engellerden biri olan yer sıkıntısının çözülmesi için Kuyulu bölgesinde yapım çalışmaları devam eden 2. OSB'nin hızlandırılması, ilimiz ve ilçelerimizdeki OSB'lerimizin mevcut durum ve ihtiyaçları, ilimiz esnaflarının ihtiyaç ve talepleri, devam eden ve planlanan yatırımların yanı sıra şehrimizde yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi gibi konularda ana başlıklarımız arasındaydı. Özellikle ilimizin yeniden inşası ve ihyası ile birlikte Adıyaman'da tüm sektörlerin kalkınması büyük değişim ve dönüşümü beraberinde getirecektir.

Bilindiği gibi yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Aselsan, Roketsan, Tusaş ve Havelsan'ın ortak çalışmalarıyla, Adıyaman'ımıza kablo, konnektör ve kablaj üretim tesisi yatırımı ortaklık sözleşmesi imzalanmıştı. Sektörel çeşitlilik açısından son derece önemli olan bu yatırım olabilecek yatırımlar için de bir fırsat olanağı sağlayacaktır. Adıyaman valimiz, milletvekillerimiz, ATSO, OSB ve Esnaf Odaları Birliği Başkanlarımız ile birlikte ilimizin ihtiyaç duyduğu konuları kendilerine ayrıntılı bir şekilde sunma fırsatı bulduk. Özellikle hem valimizin hem de milletvekillerimizin bu anlamda büyük gayretleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır bizleri tek tek dinleyerek atılması gereken adımlara yönelik desteklerini açıkladılar. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılı vizyonuyla Adıyaman'ımız çok daha iyi bir konuma yükselecektir. Tüm çabamız her bir sanayicimizin, her bir esnafımızın ve alın teri döken işçilerimizin geleceğini müreffeh kılmaktır. Bu vesileyle Adıyaman ekonomisi sonra derece önemli olan Ankara'daki bu toplantıların yapılmasında emeği geçen milletvekillerimize teşekkür ediyor, ele alınan konuların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ankara'daki Toplantıları Değerlendirdi - Son Dakika

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