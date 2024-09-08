Akdamar Adası'nda 12. Ayin Gerçekleşti - Son Dakika
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Akdamar Adası'nda 12. Ayin Gerçekleşti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle 2010 yılında ilk ayinin yapıldığı Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 12. ayin gerçekleştirildi. Ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

08.09.2024 19:06
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İSHAK KARA

(VAN) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle 2010 yılında ilk ayinin yapıldığı Akdamar Adası, bugün 12'inci ayine tanıklık etti. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, "Allah'a şükür ediyoruz ki bu yıl da geleneksel ayinimizi gerçekleştirdik. İstanbul, Anadolu'dan Ermenistan, Amerika, Almanya'dan pek çok hacılar geldiler. İlgi her geçen sene artsa da bu hayat pahalılığı etkisini burada da gösteriyor. Bunlar pahalı yolculuklar herkes elbette ki kaldıramıyor bu meblağları" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle 2010 yılında ilk ayinin yapıldığı Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 12'in ayin gerçekleştirildi. Ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlığını yaptığı ayini Kıdemli Peder Drtad Uzunyan yönetti. Ayinde katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu. Amerika'dan ayin için gelen Ermeni asıllı Alin Çağlasiyan "Van ve Akdamar çok güzel, çok duygulandım" dedi.

Qarin Opsepyan, "Bugün bizim için Surp haç bayramı, burası bizim için çok kutsal ve önemli bir yer, biz de 8 kişiyle birlikte Erivan'dan geldik. Bizim için çok önemli olan Akdamar Kilisesi'nde dua ettik ve buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Sevim Taşçıyan, "Aslen Diyarbakırlıyım ayine geldiğim için çok mutluyum. Kendi kilisem, kendi lisanım, kendi ayinim anladığım bir dil çok mutluyum. Tiflis, Almanya ve Hatay'dan çok sayıda kişi katıldı" diye belirtti.

Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, bu yıl da geleneksel hac vazifesini gerçekleştirdiklerini belirtti. Maşalyan şunları söyledi:

"İstanbul, Ermenistan, Amerika, Almanya ve dünyanın birçok yerinden gelen hac ziyaretçileriyle birlikte geleneksel ibadetimizi yaptık. Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz, geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı, bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimizdir."

"Hayat pahalılığı etkisini burada da gösteriyor"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Maşalyan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Allah'a şükür ediyoruz ki bu yıl da geleneksel ayinimizi gerçekleştirdik. İstanbul, Anadolu'dan Ermenistan, Amerika, Almanya'dan pek çok hacılar geldiler. Bizim için bir hac mekanı burası, onun için bu yılda ayinimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Van'ın en turistik yerinde bulunuyorsunuz. Duamız o ki Van ve çevresinde böylesi tarihi birçok yapıya sahip birçoğu definecilerin saldırısına uğruyor. Yıkılmak üzere sebep olunması ve turizme kazandırılmasını çok önemsiyoruz. 5 bin yıllık geçmişi olan topraklar çok renkli, çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli bir geçmişe tanıklık eriyor. ve bu anıtlar o geçmişin tanıkları bunların korunması gerektiğini düşünüyorum. İlgi her geçen sene artsa da bu hayat pahalılığı etkisini burada da gösteriyor. Bunlar pahalı yolculuklar herkes elbette ki kaldıramıyor bu meblağları. Gelebilenler geliyor ancak. Yurt dışından gelenlerin sayısı çoğalıyor."

Akdamar Adası\'nda 12. Ayin Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akdamar Adası'nda 12. Ayin Gerçekleşti - Son Dakika

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