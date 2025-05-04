Akdeniz'de Balıkçılık Zirvesi

Oltalar birincilik için Akdeniz'in mavi sularına atıldı

OSMANİYE - Balıkçılar kıyıdan Akdeniz'in mavi sularına attıkları surf oltalarıyla en büyük ve en çok balığı yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü tarafından 5. Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası düzenlendi. Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili'nde yapılan turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden gelen 65 takım toplam 130 sporcu akşam saat 19.00'dan sabah 08.00'ye kadar kıyasıya mücadele etti. Kura çekimleriyle başlayan turnuva, balıkçıların birincilik adına oltasını Akdeniz'in mavi sularına atmasıyla sürdü. Turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3'e ve en büyük balığı yakalayana ödül verildi. OSABDER grubundan Ömer Aslan ve Abdullah Kabucu birinci, ASB grubundan Gürhan Yazıcıoğlu ve Selçuk Yıldırım 425 ikinci, yarışmaya bireysel katılan Muhammet Dindar ve Erkan Saraç üçüncü olurken, 31 santimetre ile Nihat Kılıç ve Arcan Arıcan en büyük balık ödülünü aldı.

Eşiyle birlikte spor amaçlı geldiklerini söyleyen Mehmet Mazı, "12 yıldır bu sporla uğraşıyorum Surf Casting balık tutma sporuyla daha öncesinde çocukluğumuzda Osmaniye'nin akarsularında balık tutarak başladık. Sonra geliştirdik denize geldik eşimi de yarışmalara getirmeye başladım. Onu da inşallah profesyonel yapacağız." Diye konuştu.

-"Eşime kızarken biranda kendimi yanında buldum"

Kötü bir alışkanlık değil gençlerin bu sporu yapmasını isterim diyen Fatma Mazı, " Eşime balık tutmaya gidiyor diye karşı çıkarken şimdi kendimi yanında buldum kendimi bende zamanla sevmeye başladım. Kötü bir alışkanlık değil, özellikle gençlerimize tavsiye edebileceğim bir spor. " dedi.

Balıkçılık sporunun maddi anlamda pek bir katkısının olmadığı ama maneviyat olarak dostluk ve arkadaşlık anlamında çok katkısı olduğunu söyleyen Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü Başkanı Özgür Göktürk, "5. geleneksel olta ile balık yakalama turnuvasında 65 takım 130 sporcu şu anda mevcut olarak yarışıyor Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, İzmir, Gaziantep, Antalya ve Kocaeli'nden bireysel katılanlar var. Yarışmamız 2 etaptan oluşuyor 19 gece 12'de birinci etap gece 2 ve sabah 8'de ikinci etap sonuçları elde ederek. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğün yanı sıra en büyük balık ödülünü kazanan arkadaşlara kupalarını madalyalarını ve daha önce söz verdiğimiz gibi altın ödüllerini taktim edeceğiz." Diye konuştu.