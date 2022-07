Aksaray Eskilli Pazar Esnafı: "Aç Kalacağız, Ne Yapayım Hırsızlık mı Yapayım?"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Eskil'de pazar esnafı, artan maliyetlere "Maliyetini kurtarmıyor ama zararına satıyorum. Depoda çürüyecek, tarlada kalacak. Aç kalacağız, hırsızlık mı yapayım, ne yapayım? Şimdi patatese ben 5 lira diyorum, müşteriler bana sinirleniyor daha da aşağıdan verdiğim zaman zaten benim etimden tenimden kanımdan gidecek veyahut hırsızlığa teşebbüs edeceğim" diye tepki gösterdi.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Eskil İlçe Başkanı Ali Güç ve teşkilat yöneticileri, Aksaray'ın Eskil ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti.

"MAZOTA ÇARE BULUNMASI LAZIM"

Bir pazar esnafı, CHP heyetine şunları söyledi:

"Gübre fiyatları, mazotlar, girdiler her şey yükseldi. Bizim patateste bir ilerleme yok. İşte durum ortada ne yapayım maliyetini kurtarmıyor ama zararına satıyorum. Depoda çürüyecek tarlada kalacak. Aç kalacağız hırsızlık mı yapayım, ne yapayım? Kendim üreticisiyim, tarlada 4-5 liraya mal oluyor ama kurtarmıyor. Gübrenin fiyatları ortada, ürenin fiyatı 13-14 bin lira en kötü gürenin tonu 8 bin lira. Mazot olmuş 25 lira. Şimdi patatese ben 5 lira diyorum alıcı müşteriler bana sinirleniyor daha da aşağıdan verdiğim zaman zaten benim etimden, tenimden, kanımdan gidecek veyahut hırsızlığa teşebbüs edeceğim. Bir an önce mazota bir çare bulunması lazım çünkü mazot, gübre düşerse maliyet düşer o zaman ben patatesi 3 liraya 4 liraya vereyim."

"MİLLET ŞAŞKIN ŞAŞKIN GEZİYOR"

Başka bir pazar esnafı ise şunları söyledi:

"Düzen iyiye gitmiyor kendiniz de içindesiniz zaten. Valla bilemiyoruz bu gidişattan baştakiler sorumlu başka ne olacak dolar aldı başını gidiyor mazot gübre her şey sebzeye bile artık güç kuvvet yetmiyor. Satıyoruz ama zevk almıyoruz ki alan adam ne yapsın kar oranı düştü iyice. Yok kar mar yok, mazota gücümüz yetmiyor. Mazot git gel 6 bin yakıyor ben ne yapayım mazota mı para yetiştireyim sebzeye mi? Poşet mesela gücümüz yetmiyor, haftalık 6 bin 500 lira poşete para veriyorum ben, naylon yani boşa gidecek çöpe atılacak kilosu 50 lira şu an. Geçen sene 20 liraydı bunlar hep bu sebzeye yansıyor işte. Millet geziyor zaten şaşkın şaşkın, biz de aynı ürün alırken şaşkın şaşkın geziyoruz, hangisini alsak ucuzunu mu alsak, bunu mu alsak, iyisini mi alsak biz de kararsız kalıyoruz.

"MAZOT YAKMASIN DİYE BURADA YATIYORUM"

Aksaray'dan buraya geliyorum şu araç 300 lira yakıyor ben iki pazar yapıyorum Eskil ve Eşmekaya ve burada yatıyorum ben. Niye mazot eksilmesin, biraz daha fazla kazanayım diye" diyen pazarcı ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'ye gelmişti. 2012 yılında Nevşehir Derinkuyu ilçesinden orada halk ile sohbet ediyordu. Başkan kalktı yakaladım onu, başkanım dedim durum böyle böyle biz çok mağduruz. Orada da belli bir çevremiz var 'konuş' dediler. 'Biz doğduğumuz toprakta doymak istiyoruz' dedim. Yemin ediyorum Kılıçdaroğlu ile konuştum diye var ya dağdaki teröristi o zaman gel seni affedeceğim deyip 5 bin lirada para veriyordu dağdaki teröriste. Ben Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan biri olarak gidiyordum kredi çekeceğim bana vermiyorlardı. Benim malımı mülkümü her şeyimi aldılar ve ben oradan bıraktım geldim. Sırf röportaj yaptım diye. Kahrımdan çektim geldim Aksaray'a.

Ben şu patatesi 7 liraya alıyorum 8 liraya satıyorum Aksaray'dan buraya geliyorum, şu araç 300 lira yakıyor ben iki pazar yapıyorum Eskil ve Eşmekaya ve burada yatıyorum ben, niye mazot eksilmesin diye, biraz daha fazla kazanayım diye. Başkanım Pazar pazarındayım vallahi bir arkadaş eşiyle beraber geldi böyle çuvallı fiyatlar vardı. O zaman biraz daha ucuzdu patates, çocuk elini cebine soktu. Beni görmedim sandı cebindeki para yetmedi. Hanımına 'sonra alalım' dedi. Hanımı da 'evde yiyecek' yok dedi. Ben diğer tarafta müşteri ile ilgileniyorum ama duyuyorum. Çocuk alacak ama parası yok, müşteriyi gönderdikten sonra dedim 'sorun ne'. 'Abi yok bir şey' dedi. 'Al o çuvalı götür' dedim. 'Abi almayacağız' dedi. Beni o kadar yaraladı ki her gün binlerce insan görüyoruz böyle, insanlar artık iyice gına getirmiş."

"CEBİNİZDEKİ PARA POŞETİ DOLDURMAYA YETMİYOR"

Pazar esnafı gezisinden sonra açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ise şu ifadelere yer verdi:

"Eskil pazarında gördüğümüz tablo Aksaray'ın her bölgesinde gördüğümüz tablo ile aşağı yukarı aynı. Tezgahın arka tarafına geçip satıcı olduğunuz zaman fiyatlar maliyetlere göre çok ucuz kalıyor pazarcı esnafı para kazanamıyor. Tezgahın önüne vatandaş olarak geldiğiniz zaman da cebinizdeki para maalesef poşetinizi doldurmaya yetmiyor. Böyle vahim sıkıntılı bir durum var esnaf maliyetlerden çok dertli bu meyve sebzelerin bir kısmını Akdeniz'den getiriyorlar. Nakliye ve mazotun fiyatları çok şişirmesinden, bir kilo poşetin 50 lira olduğu bir pahalılık dönemi yaşıyoruz vatandaşın ve esnafın ortak şikayeti pahalılıktan yana yani bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı maliyetlerin girdilerin enerjilerin petrol gibi maliyetlerin düşürülmediği sürece bunlarda ki enflasyon durdurulmadığı sürece pazarcı esnafı ayakta kalamaz vatandaşta çoluğuna çocuğuna yedirecek bir poşeti dolduramaz. Bir vatandaşımız da söyledi, her geçen gün bir önceki günden daha kötü bizi korkutan da bu aslında. Pahalılık olur enflasyon olur müdahale edersin, devlet olarak fiyatları dizginlemek için bir şeyler yaparsın amenna deriz, ama gelecek her bir günün bugünden daha kötü olacağı endişesi vatandaşımızı da esnafımızı da kara kara düşündürüyor. Pazarda gördüğümüz tablo bu, daha iyi şeyler daha pembe tablo çizmek isterdik ama geldiğimiz noktada hayat pahalılığı vatandaşlarımızı teslim almış durumda. Vatandaşlarımız evinden çıkmaya korkar durumda, bu tablo sürdürebilir bir tablo değil. Ben açım geçinemiyorum yoksulum diyen vatandaşlarımızın feryadını onlar susturmak için harcanan enerjiyi bu enflasyon canavarıyla uğraşmalı devletimizin çok kıymetli yetkilileri, siyasetçileri ülkeyi yönetenler. Aksi halde önümüzdeki yıllarda konuşacak esnaf da vatandaş da bulamayabiliriz."